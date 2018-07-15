71 bin ihracatçı tek yürek oldu

15 Temmuz
hain darbe girişiminin sadece Türkiye
'nin demokrasisine değil, ekonomiye ve sosyal hayata vurulmaya çalışan bir darbe olduğunu belirten İstanbul
Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçılar Birliği Başkanı (İTHİB) Ahmet Öksüz
, milletin ferasetinin tanklara ve toplara karşı üstün geldiğini söyledi. Bunun yanı sıra ihracatçılar olarak darbeye karşı dimdik durduklarını vurgulayan Öksüz, "71 bin ihracatçı tek yürek olarak darbe girişiminin hemen ardından eskisinden daha büyük bir inançla işimizin başına koştuk. İhracatımızla ve katma değerli ürünlerimizle, özellikle ülkemizin tanıtımı için milli bir görev üstlendiğimizin her zaman farkındaydık. İhracatçılar ve sanayiciler olarak bambaşka bir şuur ile çalıştık" dedi. REKOR KIRACAĞIZ
Darbe girişiminden sonra ekonominin bu süreçten etkilenmemesi için hükümet ile çok sıkı bir koordinasyon içerisinde hareket ettiklerinin altını çizen Öksüz, bu dönemde ihracat, üretim ve büyüme rakamlarını referans göstererek ekonominin darbe girişiminden etkilenmediğini ifade etti. Hain darbe girişiminden birkaç ay sonra 2017 yılını "Atılım Yıl��" ilan ettiklerine vurgu yapan Öksüz, "Ne mutlu ki 2017 yılında Cumhuriyet tarihinin en yüksek 2'nci ihracat rekoruna ulaştık. 2016 Temmuz ile 2018 yılı Haziran ayı arasındaki 23 aylık bu dönemin 20 ayında Türkiye geneli ihracatımızda artış yaşandı. 2018 yılında ise 170 milyar dolar ile Cumhuriyet tarihi rekorunu kırmayı hedefliyoruz" diye konuştu. İŞSİZLİK DÜŞECEK
İstihdam seferberliği neticesinde 2017'de 1.5 milyon kişiye istihdam sağlandığını vurgulayan Öksüz, "2018'de de Milli istihdam seferberliğine devam ediyoruz. İlâve istihdam teşvikleri ile birlikte işsizlik rakamlarının tek hanelere düşecek" dedi. MİLLİ BİRLİK ŞUURUYLA DAHA DA KENETLENDİK
Gezi olayları sonrasındaki 3 ay içerisinde Borsa İstanbul'da 164 milyar TL'nin eridiğini, olaylar sonrasındaki 1 aylık dönemde ise yabancı yatırımcıların 8 milyar dolar değerinde çıkış yaptığını belirten Öksüz, şöyle konuştu: "Gezi olaylarından sonra başlayan süreçte 17 - 25 Aralık operasyonları ve darbe girişimi ile birlikte belli aralıklarla ülkemiz hedef alındı. En başta ekonomimizi sarsmaya çalıştılar. Kırılgan bir ekonomiye sahip Türkiye istiyorlardı ama ne mutlu ki başaramadılar. Hiçbir operasyon amacına ulaşmadığı gibi, aksine milli birlik şuuru milletimizin daha çok kenetlenmesini sağladı." KAPASİTE YÜZDE 80'İN ÜZERİNDE
Ocak - Haziran dönemi ile Türkiye geneli ihracatın yüzde 8.4 oranında artarak yaklaşık 82 milyar dolar, tekstil ve hammaddeleri ihracatının ise yüzde 8 oranında artarak 5.3 milyar dolar değerinde gerçekleştiğini ifade eden Öksüz, şöyle konuştu: "2018'de bütün ekonomik kriz söylentilerine rağmen ihracatımızda her ay yeni bir rekor kırıyoruz. Tekstil ve hammaddeleri sektörümüzün kapasite kullanım oranları ise son 13 aydır yüzde 80'in üzerinde oranla rekorlar kırıyor. Bu yeni dönemde yatırım sinyalleri veren kapasite kullanım oranlarımızdan da anlaşılacağı üzere sektörümüzde 2018'in ikinci döneminde sektörümüzde önemli yatırımlar gerçekleşecek."