ALJ: Türkiye’ye güvenimiz tam

Otomotiv
, tüketici finansmanı, gayrimenkul gibi sektörlerde faaliyet gösteren ALJ
Grubu, 1989'dan bu yana Türkiye
'de bulunuyor. Toyota distribütörlüğünün alınmasının ardından Türkiye'de büyüyen ALJ, 2012 yılında ise holdingleşerek faaliyetlerini artırdı. ALJ Holding, 15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili sorularımızı şöyle yanıtladı: FETÖ'nün darbe girişimi ekonomiyi nasıl etkiledi?
Hain girişimin, dirençli Türkiye ekonomisinde kırılmaya yol açmadığını gözlemledik. Türkiye ekonomisi artık eskiden olduğu gibi ani refleksler göstermiyor. ALJ Holding olarak Türkiye ekonomisine olan inancımızı muhafaza ederken, tüm grup şirketlerimizle yatırım yapma kararlılığını da sürdürmekteyiz. Bu kararlılık ile 2012 yılında holdingleşmeye giderek Türkiye'deki faaliyetlerini devam ettiren ALJ Holding'in, Türkiye ekonomisine ve demokrasisine olan güveni tamdır. Türkiye'nin 2023 hedeflerine emin adımlarla yürümesinin arkasında neler yatıyor?
Türkiye'nin, gerek bölgesinde gerekse de küresel boyutta dünyanın en önemli oyuncuları arasında yerini almak için tüm imkânlarını seferber ettiğini görüyoruz. Coğrafi konumu, kaliteli insan gücü, zengin kaynakları ve en önemlisi dinamik ekonomisiyle Türkiye model bir ülke olarak dünya sahnesindeki yerini güçlendirmektedir. 24 Haziran seçimleriyle başlayan yeni süreçle Türkiye ekonomisinde ne bekleniyor?
Global ekonominin; 2018 yılının ilk 5 aylık performansına baktığımızda, dünyanın büyük bir çoğunluğunu doğrudan etkileyen küresel krizden çıkış işaretlerini veriyor. Gelişmekte olan ülkeler de artan ticaret hacminden paylarını alıyorlar ve bu onların ekonomilerine pozitif yönde katkı yapıyor. Türkiye ekonomisine baktığımızda 2018'in ilk 3 aylık döneminde yüzde 7.4'lük bir büyüme söz konusu. Seçimlerden sonra başlayan süreçte yeni devlet yapılanmasının özellikle ekonomiye etkisini pozitif olacağını öngörüyoruz. Dış ekonomik ve siyasi gelişmelere karşı pozisyonunu koruyan bir yapı içindeki ekonomimiz, atılacak adımlarla dünyanın sayılı ekonomileri arasındaki yerini alacaktır.