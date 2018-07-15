Berdan Mardini: Çanakkale’deki o manevi güç 15 Temmuz’da milletimize ilham oldu

"15 Temmuz
hain darbe girişimi, emperyalist güçlerin ülkemizi işgal etmek istediği bilincine varan milletimizin erken müdahalesiyle sonuç bulamadı. Herkes oyunu görmüş, bunun bir hükümet sorunu olmadığını, bir siyaset sorunu olmadığını, milli bir mesele olduğunu algılamıştı. İstanbul ve Ankara gibi önemli şehirlerimizde sokağa çıkan milletimiz; o geceyi anlatırken, korkunun yok olduğunu, anlatılması güç bir birlik ruhunun, bir direniş ruhunun geceye hakim olduğunu dile getiriyor. 'Manevi bir güç...' diye başlıyor çoğu kişi sözlerine... İşte o güç; elinde bayrağından başka silahı olmayan dedeler, nineler, amcalar, teyzeler, kardeşler ve bacıları uçaklara, tanklara, mermilere karşı galip getirdi. BİR MEYDAN OKUMA GECESİ
İşte o manevi güç; Malazgirt'te, Çanakkale'de ve daha birçok cephede, bir bütün olan milletimize zafer kazandıran güçtü. O güç; mesele dinimiz, vatanımız, bayrağımız, birliğimiz, ülkemiz, memleketimiz olunca, birden ortaya çıkıyor. Allah bu milletin; Türkü'yle, Kürdü'yle, Çerkezi'yle, Arab'ıyla, Laz'ıyla, Gürcü'süyle, Arnavut'uyla ve daha birçok ırktan insanıyla tek parça olan bu milletin birliğini bozmasın. 15 Temmuz'da bizlerle birlikte, dünyanın dört bir yanındaki mazlumların duaları da direnişteydi. Sünnisi de, Alevisi de, sağcısı da, solcusu da, hocası da, ayyaşı da, bacısı da, gardaşı da direnişteydi. 15 Temmuz, milletimizin şanlı tarihine geçmiş bir kahramanlık, dünyaya demokrasiyi gösteren bir meydan okuma gecesiydi. Şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize bir kez daha acil şifalar diliyorum." GİZEM ÖZDİLLİ
"Annemin Ankara'daki evi, TBMM'nin yakınında. Atılan bombalar ve jetlerin yarattığı sarsıntı, çoğu apartmanın camını çerçevesini aşağı indirdi. İnsanlar savaşa düşmüş gibi korku içindeydi. Apartman sakinleri kazan dairelerine indi. 72 yaşındaki annemle telefonda helalleştik. Bugün normal bir hayat sürüyorsak, kahraman şehit ve gazilerimizin cesaretleri ve Demokrasi Nöbetleri
sayesindedir." SAVAŞ ÖZDEMİR
"Herkes gibi benim için de endişeli ve huzursuz bir geceydi. Böylesi antidemokratik ve trajik bir girişimin başarısızlıkla sonuçlanmasını, ülkemizdeki demokratik anlayışın başarıyla geçtiği bir süreç olarak hatırlıyorum." ASLI HÜNEL
"O gece Malatya'daydım. Korku, endişe, umutsuzluk; hissettiklerimin tek bir adı yok. Cumhurbaşkanımız, bir kalkışma olduğunu, ülkenin işgaline izin vermeyeceğimizi söylüyor, milletimizi direnişe çağırıyordu. Cesaret bulduğum tek an, o andı. Ülkemin lideri kaçmamıştı. O güvenle İstanbul'a döndüm. Döner dönmez Demokrasi Nöbeti'ne katıldım. Bir hafta boyunca da nöbet tutarak vatanıma sahip çıktığım için şükrediyorum." ŞAFAK SEZER
"15 Temmuz seni unutmayacağız... Vefat edenlere Allah'tan rahmet, geride kalanlara uzun ömür..."