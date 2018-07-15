Bir kurşun ağabeyini şehit etti bir kurşun da vücudunda

15 Temmuz
darbe gecesi çatışmaların en kanlı yaşandığı Çengelköy'de vatanını korumak için sokağa çıkan Esen kardeşleri hainlerin kurşunu ayırdı. Yaylım ateşinde yerden seken kurşun Volkan Esen
'in parmağını koparıp vücuduna girdi. İç organları parçalandı. Hastaneye götürüldüğündeyse yanındaki ağabeyine kalp masajı yapıldığını gördü. Ağabey Gökhan Esen tüm müdahalelere rağmen şehit düştü. Volkan Esen ise 9 kez ameliyat oldu. Parmağı koptu. 2 yıl geçti ama ağrıları devam ediyor. Hainlerin kurşunu ise hala vücudunda. Tehlikeli bir noktada olduğu için doktorlar kurşunu vücudundan alamıyor. O gecenin hatıralarıyla yaşadığını söyleyen Volkan Esen, "2 yıl geçse de bizim için değişen hiçbir şey yok. Her şey aynı. Hatta acılarımız, özlemimiz daha da artıyor. Ancak ülkemize sahip çıktık. Bundan sonra da arkamızdan gelen gençler milletine, bayrağına, devletine, dinine sahip çıksın. Haniler tamamen temizlenmedi. Seçim
zamanı her şeyi gördük. Ama yine hayırlısı Cumhurbaşkanımız
oldu. İnşallah ülkemiz daha iyi yerlere gidecek. Allah bir daha öyle bir gece yaşatmasın" dedi. HATIRALAR PEŞİMİZİ BIRAKMIYOR
O gecenin ardından 9 defa ameliyat olduğunu söyleyen Esen, "Ardından fizik tedavi gördüm. Ama hala ağrılar devam ediyor. Tekrar fizik tedavi almayı düşünüyorum. 15 Temmuz'un hatıraları peşimizi bırakmıyor. Zaten kurşun işaret parmağımı kopardı. Sonra vücuduma girip organlarımı parçaladı. Beni vuran kurşun hala vücudumda. İki üç defa almaya kalkıştılar. Ancak omuriliğe yakın bir yerde olduğu için alamadılar.