Bu destanı ölümü göze alanlar yazdı

Malatya
'da tank kullanacak polis bulunamayınca devreye girip darbecileri püskürten işçi Mustafa Özbey SABAH'a konuştu. Özbey, "Bugün olsun aynı şeyi yine yaparım. Millet, hainler karşısında can verdi ama diz çökmedi. Tankları görünce kaçanlar değil, ülkesi için ölmeyi seçenler destan yazdı" dedi.
Malatya'da bir beton santralinde işçi olarak çalışan evli ve 2 çocuk babası Mustafa Özbey (32), askerliğini Ankara Etimesgut'taki zırhlı birliklerde yapmıştı. Burada zırhlı personel taşıyıcı kullanmayı öğrenen Özbey, darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz
gecesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın çağrısı üzerine milyonlarca vatansever gibi darbecilere direnmek için sokağa çıktı. Malatya'da Milli Egemenlik Alt Kavşağına geldiğinde, askerde sürekli kullandığı zırhlı personel taşıyıcılarının geçtiğini görünce, vatandaşlarla birlikte etkisiz hale getirdi. Polis ekipleri de darbeci askerleri gözaltına aldı. Ardından ZPT'nin güvenli bir yere çekilmesi gerekiyordu. Ancak ekipte ZPT kullanmayı bilen polis yoktu. Bunun üzerine polisler, vatandaşlardan yardım istedi. ZPT'yi kullanabileceğini söyleyen Özbey'e güvenlik nedeniyle polis yeleği giydirildi. Polisler "Bu olayda şehit ya da gazi olabilirsin" dediğinde Özbey "Bu ülke için şehit olunmaz mı?" diye konuştu. ZPT ile 2. Ordu önüne gidip, hazır kıta beklediklerini anlatan Özbey, "Daha sonra erler tek tek tel örgünün üzerinden atlayıp, teslim olunca araçla içeriye girmemize gerek kalmadı. Her şeye rağmen orada hazır kıta bekledik" dedi. BU MİLLET CAN VERİR AMA DİZ ÇÖKMEZ
15 Temmuz'un ikinci yıl dönümünde SABAH'a konuşan Mustafa Özbey, "Vatanı korumak için sadece asker ve polis olmak gerekmez. Bugün olsun aynı şeyi yine yaparım. Hainler hiçbir zaman bu ülkede hedeflerine ulaşamayacaklar. Milletimiz, güçlü bir millet. Bizim vatanımız burası. Buradan başka gidecek bir yerimiz yok. Millet, hainler karşısında can verdi ama diz çökmedi. Meclise atılan bomba 81 milyonun kalbine düştü. Silahsız vatandaşlara, milletin parasıyla alınan silahları doğrulttular" diye konuştu. DEVLETİMİZ VAR OLSUN
Özbey, "Vatanıma göz diken hainlere karşı o gece elimden geleni yaptım. Ben 15 Temmuz gecesi, ezanların susmadığı, bayrakların inmediği bir vatan için 2 çocuğumu evde bırakıp tankın üzerine çıkarak ölüme koştum. CHP'nin başındaki Kemal Kılıçdaroğlu ise o gece tanklar ı görünce kaçtı. Devletin bekası için yapamayacağımız hiçbir şey yoktur. Yeter ki devletimiz var olsun. Sayın Erdoğan'ın çağrısı üzerine meydanlara inen halk tanklara ve uçaklara karşı göğsünü siper etti. Tankları görünce kaçanlar değil, ülkesi için ölmeyi seçenler destan yazdı .Ezanımıza, bayrağımıza, Cumhuriyetimize sahip çıktık. Bir olmaya, iri olmaya, diri olmaya vatan severlerle kardeş olmaya devam edip Türkiye olmayı sürdüreceğiz" diye konuştu.