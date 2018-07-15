Bu süreçten güçlenerek çıktık

Darbe girişiminin ekonomide kalıcı bir sıkıntı yaratmasa da yabancı yatırımcılarda tedirginlik yarattığını belirten Zorlu Holding Yönetim Kurulu
Başkanı Ahmet Nazif Zorlu
, hem devletin hem de iş dünyasının temsilcilerinin bu endişeleri gidermek için ciddi bir çaba gösterdiklerini söyledi. Zorlu, "Bu süreçten güçlenerek çıkacağımızı ifade ettik. Nitekim bu süreçte Türkiye
yabancı yatırım almaya devam ederken güçlü büyümesini de sürdürdü" dedi. Bu dönemde sorumluluk bilinciyle ülkeye sahip çıkmak için yatırımlara aralıksız devam ettiklerini vurgulayan Zorlu, "Ülkemiz için katma değer yaratacak işlere imza atmayı sürdürdük. Türkiye'de sanayide en çok istihdam yaratan üç gruptan ve en büyük 7 ihracatçıdan biri olarak 60'ı aşkın şirketimiz ve sayıları 30 bine ulaşan insan kaynağımızla dünyada 155 ülkeye teknoloji ihraç etmeye devam ettik" şeklinde konuştu. YATIRIMLARA DEVAM EDİYORUZ
Türkiye'nin tekstilde dünyaya açılan penceresi olduklarını söyleyen Zorlu, "Tekstilde; teknoloji, tasarım ve inovasyona yaptığımız yatırımla, Türkiye'den dünyaya teknoloji ihracıyla sektöründe 20 yıldır ihracat şampiyonu olan Vestel ile yatırımlar yapmaya devam ediyoruz" dedi. Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu içerisinde yer aldıklarını hatırlatan Zorlu, "Elektrikli, bağlantılı ve otonom sürüşe sahip olacak Türkiye'nin otomobilinin üretilmesine sanayi ve teknolojideki bilgi birikimimizle katkı sağlamak üzere adım attık. Geleceğin petrolü olacak pil teknolojilerine yapacağımız yatırımlarla geleceğin akıllı dünyasında, en güçlü oyunculardan biri olmak üzere yola çıktık" diye konuştu. BÜYÜME KALICI KILINABİLİR
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte Türkiye'de yapısal bir dönüşüm yaşanacağını da ifade eden Zorlu, "Bizi sürdürülebilir bir büyümeye taşıyacak, ekonominin yarattığı katma değeri artıracak ve toplumsal refahı güçlendirecek yapısal reformları bu dönemde gerçekleştirebileceğimize inanıyorum" dedi. Türkiye'nin 2010'dan bu yana 8 yıldır aralıksız büyüdüğünü de hatırlatan Zorlu, eğer yapısal reformları gerçekleştirebilirse bu büyümenin kalıcı kılınabileceğini belirtti. Zorlu, katma değerli üretime, sanayiye ve ihracata odaklı bir ekonomik yapı oluşturulması gerektiğini de sözlerine ekledi.