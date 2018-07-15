Colman Deegan: Türkiye demokrasi sınavından geçti

Vodafone Türkiye
CEO'su Colman Deegan
, 15 Temmuz
darbe girişimine karşı Türk halkının gösterdiği mücadelenin, demokrasiye olan bağlılığı gösterdiğini söyledi. Deegan, "Türkiye, 15 Temmuz 2016'da birlik ve beraberlik ruhuyla hareket etti ve demokrasi sınavından güçlenerek çıktı" dedi. Colman Deegan "15 Temmuz, Türkiye'de demokrasiye sahip çıkılmasının yıldönümüdür. Türkiye, 15 Temmuz 2016'da birlik ve beraberlik ruhuyla hareket etti ve demokrasi sınavından güçlenerek çıktı" dedi. YATIRIM 20 MİLYAR TL'Yİ AŞTI
Colman Deegan 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili SABAH'a yaptığı açıklamada şöyle konuştu: "Vodafone olarak, Türkiye'nin potansiyeline inanıyoruz. Genç ve teknolojiye meraklı bir nüfusa sahip olan Türkiye'nin büyüme fırsatlarından heyecan duyuyoruz. Son 12 yılda Türkiye'ye yaptığımız yatırım 20 milyar TL'yi aştı. Türkiye'nin 2023 hedeflerine ulaşmasına destek olmak amacıyla, tüketicilerin ve ekonominin faydasına olacak şekilde en ileri dijital inovasyonu sunmaya ve dijitalleşmenin tüm Türkiye'yi kapsaması için çalışmaya devam ediyoruz. Türkiye'nin en büyük uluslararası doğrudan yatırımcılarından biri olarak, ülkenin geleceğine olan inancımızla ekonomiye katkımızı artırarak sürdüreceğiz. Türkiye'de toplumsal gelişmeye ve yaşam kalitesinin artırılmasına katkıda bulunmak amacıyla ekonomik değil sosyal yatırımlar da yapmaya devam edeceğiz."