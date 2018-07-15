Darbelere inat rekor büyüme

Türkiye'nin yaşadığı en kanlı darbe girişimi olan 15 Temmuz
'un üzerinden tam 2 yıl geçti. Bu süreçte en hızlı toparlanmasını bilen sektörlerden biri de gayrimenkul oldu. 2 milyon kişiye istihdam
sağlayan ve 250 alt sektörü besleyen inşaat sektörü tüm olumsuzluklara rağmen gelişimini sürdürüyor. Ülkede süren yeni konut ihtiyacı, genç nüfus, kentsel dönüşüm
gibi faktörlerin de etkisi ile sektör üretime hızla devam ediyor. 15 Temmuz'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sokakta püskürtülen darbe girişimine, jeopolitik etkilere ve küresel ekonomik sıkıntılara rağmen tüketicinin ev alma iştahı kesilmiyor. Konut satışlarında her yıl yeni bir rekor kırılması Türkiye'de konuta talebi ortaya koyuyor. 2010'da 600 binlerde olan yıllık konut satışı ge��en yıl 1.4 milyonu aştı. Darbe girişimi dahil tüm olumsuzluklara inat büyüyen sektörde bu yıl hedef 1.5 milyon konut satışı. SEFERBERLIK BAŞLADI
Milletin göğsünü tanklara tüfeklere siper ettiği 15 Temmuz kanlı darbe girişimi Türkiye'nin mihenk taşı inşaat sektörünü bir araya getirdi. Emlak Konut
GYO ve sektörün çatı kuruluşları GYODER ile KONUTDER'in önderliğinde seferberlik kampanyaları başlatıldı. 1 Ağustos 2016'da başlatılan kampanya atağı konut sektörüne büyük hareket getirdi ve yıl sonuna kadar uzatıldı. Konut kredi faizlerini yüzde 0.70'e, vadeyi de 120 aya çeken kampanya kapsamında Emlak Konut projelerinde 1 ayda yaklaşık 2 bin 500 bağımsız bölüm satıldı. 1 milyar 500 milyonluk ciro yapılan projelerde günde ortalama 90 konut satışı gerçekleşti. GYODER tarafından "ekonomik büyümeye destek olmak ve sektöre ivme kazandırmak" amacıyla 1 Ağustos'ta başlayan ve 15 Ekim'de sona eren kampanya kapsamında ise 3 bine yakın konut ve 400 ofis satıldı. 49 firmaya ait 122 projenin katıldığı kampanyada gerçekleşen satışlardan 2.6 milyar liralık ciro elde edildi. ÜSTÜNE DÜŞENİ YAPTI
Darbe girişimi dahil tüm olumsuzlara rağmen yatırımdan vazgeçmeyen şirketler inadına büyüme mesajı veriyor. Özel sektör, yaptığı kampanyalarla elini taşın altına koyarken, kamu da desteğini sürdürüyor. Bu yıl, hem konutta hem de ofiste yüzde 18 olan KDV
yüzde 8'e düştü. Binde 20 olan tapu harcı ise binde 15'e çekildi. 1.25-1.35 bandındaki aylık kredi faizi 0.98'e çekildi. Özel sektörde 100'ü aşkın firma yüzde 20 indirim yaptı. Yüzde 20 olan peşinatlar yüzde 5'e çekilirken tüketiciye özel ödeme planları da hazırlandı. Tüm bunların etkisiyle konut pazarı hareketlendi ve mayıs ayında ülke genelinde konut satışları bir önceki aya göre yüzde 16.07 artış gösterdi. Konut satışı geçen yıla göre ise yüzde 2.7 artarak 119 bin 655 ile bu yılın zirvesine ulaştı. YENİDEN UÇUŞA GEÇECEK SEKTÖR
yeni döneminde daha köklü değişimler ve düzenlemeler bekliyor. Bu düzenlemelerin atılmasıyla birlikte ivmenin tekrar hızlanacağı belirtiliyor. Sektörün beklentileri şöyle;
Bürokrasinin azalması.
Kentsel dönüşümün önündeki engellerin kaldırılması.
Kredi faiz oranlarının gerilemesi.
Alım satım vergilerinin toplamda yüzde 1'e inmesi.
KDV sisteminin yalın hale gelmesi ve kalıcı teşvikler gelmesi.
Yabancıya vatandaşlık için konulan alım şartının 300 bin dolara inmesi.
EximBank imkânlarından faydalanması.
İnşaat sektörünün KDV alacağı için yasal düzenleme yapılması.