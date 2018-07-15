Demokrasi nöbetlerinde 30 ton döner dağıttı

BURSA Kebap Evi
'nin kurucularından Cem Helvacı
15 Temmuz'dan sonra Etiler Akmerkez'deki mağazalarının açılışını yaptıklarını aynı gün tüm şubelerin de hizmete devam ettiğini söyledi. Meydanlarda nöbet tutan halka 1 ay boyunca yiyecek ve içecek ikramı yaptıklarını dile getiren Helvacı, "Böyle bir darbe girişimi aklımızın ucundan geçmemişti ama çok şükür geride kaldı. Milletimiz bu kalkışmayı kenetlenerek atlattı. Biz de 15 Temmuz sonrası sürekli meydanlardaydık. 1 ayda 30 ton döner dağıttık" dedi. Yeni sistemle ayaklarını daha sağlam yere basacaklarının altını çizen Helvacı şöyle konuştu: "Türkiye'nin büyüklüğünü yurtdışına çıkınca anlıyoruz. Son 15 yıldaki büyümeye gıptayla bakıyorlar. 15 yılda 50 yıllık yol katettiğimizi söylüyorlar. Hiçbir şeyden korkmuyoruz. Hükümetimize, ekonomimize, milletimize güvenimiz tam." Yeni hükümet sisteminden daha hızlı kararlar alınmasını ve bürokrasinin azalmasını beklediklerini dile getiren Helvacı, "İşadamlarına kulak veren ülkenin değerlerinin yanı sıra ekonomiye de sahip çıkan bir yönetim anlayışı bekliyoruz" ifadelerini kullandı.