En büyük gücümüz birlik ve beraberliğimiz

Türk ekonomisinin prangalarından kurtulup büyümesi engellemek isteyenlerin Gezi olayları ve 15 Temmuz
'u organize ettiğini söyleyen CNR
Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ceyda Erem
, "Son 17 yıldır milli gelirini 3 kat artıran Türkiye
, tüm dünya tarafından izlenir hale geldi. Ardından engelleme çabaları ortaya çıktı. Türkiye, bütün bu saldıralara karşı birlik ve beraberlik içinde durarak bertaraf etti" dedi. KARA LEKE OLARAK YAZILDI
15 Temmuz hain darbe girişiminin tarihe kara bir leke olarak yazıldığını belirten Erem, "Bu karanlık günde şehit olanlara bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan
'ın önderliğinde ve milletin desteği ile atlatılan hain darbe girişimi sonrası hükümetimiz tarafından atılan adımlar, başta ekonomi olmak üzere ülke genelinde büyük tahribatın oluşmasını engelledi. Kısa sürede kendini toparlayan Türkiye, yaşanan olumsuzluklara rağmen 2016 yılını yüzde 2.9 büyüme ile tamamladı" dedi. 2017 yılında hayata geçirilen uygulamalarla Türkiye yüzde 7.4 büyüdüğünü dile getiren Erem, "Bu büyüme oranıyla Türkiye tüm dünya ülkelerinin gıpta ettiği bir ülke haline geldi" diye konuştu. Özellikle 2001 krizi sonrası atılan doğru adımlar sayesinde Türkiye'nin dünya rekabetinde önemli aşamalar kaydettiğini belirten Erem, "Son 17 yılda milli gelirini 3 kat artıran, her yıl binlerce kişiye iş sağlayan, kaliteli üretim, inovasyon ve markalaşmada sınıf atlayan Türkiye, dünya tarafından dikkatle izlenir hale geldi. Bu duruma kayıtsız kalamayan yabancılar Türkiye'ye yatırım yapmak için adeta sıraya girdi. Türk ekonomisinde yaşanan hızlı büyüme ve milletimizin refah seviyesinin artması, bir takım çevreler tarafından hep tehdit unsuru olarak algılandı. Bu yüzden Türkiye'nin gelişimine ket vurmak isteyen bazı çevreler Türk ekonomisini hedef aldı. Ancak doğru hamlelerle Türkiye bu sıkıntılı dönemi de başarıya çevirmesini bildi" ifadelerini kullandı. KOALİSYON HÜKÜMETİ DEVRİ KAPANDI
Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemiyle geçmişte büyük yaralar açan koalisyon hükümetleri devrinin tamamen kapandığının altını çizen Erem, "Yeni sistemle seçimin hemen ardından hükümet kurulabilecek, zaman kaybı olmayacak. Hızlı karar alınacak ve hızlı uygulamaya geçilecek. Bu hem siyasi hem de ekonomik anlamda Türkiye'nin önünü açacak. Ekonomik olarak daha hızlı büyüyecek Türkiye, rakipleriyle arasındaki farkı kapatabilecek. Seçimlerin beş yılda bir yapılması da piyasaların rahatlamasını sağlayacak" şeklinde konuştu. YABANCININ TÜRKİYE'YE İLGİSİ ARTIYOR
Bu dönemde OHAL
'in kalkacağını söyleyen Erem, "Bu durum yabancı sermayenin Türkiye'ye yeniden hızlı bir şekilde girmesini sağlayacak. Yabancıların Türkiye'ye ilgisi yeniden artıyor. Türkiye'den kaliteli malı rekabetçi fiyatlarla almak isteyen yabancılar fuarlarımıza akın ediyor. Bu da Türkiye'nin ihracatına aktif ve ölçülebilir katkı sağlıyor" ifadelerini kullandı. Erem, önümüzdeki dönemde düzenleyecekleri fuarlara yurtdışından gelen alıcı sayısında 3-4 kat artış beklediklerini sözlerine ekledi.