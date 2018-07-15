FETÖ’nün ilk hedefi ekonomiydi

DARBE girişimini öncesi ve sonrası olarak ikiye ayırmak gerektiğini söyleyen DAP Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz
, "17-25 Aralık ihanetinin ardından ihanet örgütü ve FETÖ
'nün yerli-yabancı destekçilerinin ilk hedefi ekonomiydi" dedi. Amaçlarının, ekonomi üzerinden Türk milletini diz çöktürmek, Türkiye'nin yeniden işgaline zemin hazırlamak olduğunu söyleyen Yılmaz, "Fakat kamusuyla, özel sektörüyle, özverili iş insanlarıyla bu operasyon boşa çıkarıldı" diye konuştu. BİR KEZ DAHA YANILDILAR
Ekonomik savaşla Türkiye'ye diz çöktüremeyeceğini anlayanların bu kez FETÖ maşasını kullanarak kanlı bir oyunu sahneye koymayı denediklerinin aktaran Yılmaz, "Ekonomik savaşla bu milletin diz çökmeyeceğini anlayanlar, FETÖ'nün darbe girişimiyle başarıya ulaşacaklarını sandılar ama yanıldılar" açıklamasını yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın çağrısıyla herkesin sokaklara çıkarak. bayrağa el kaldıranın elini kıracaklarını dosta düşmana göstermiş olduklarını söyleyen Yılmaz, "Bu demokrasi gecesinden sonra en önemli konu şu oldu. Tüm iş dünyası birlik oldu. Yatırımlar konusunda gaza bastık. Daha fazla insana iş, vatanımıza daha fazla hizmet için var gücümüzle çalıştık. Ekonomik büyümede ülke olarak dünya şampiyonu olduk" şeklinde konuştu.