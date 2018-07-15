Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > 15 Temmuz İhaneti Haberleri > FETÖ’nün ilk hedefi ekonomiydi

’nün ilk hedefi ekonomiydi

Giriş Tarihi: 15.7.2018
FETÖ’nün ilk hedefi ekonomiydi
DARBE girişimini öncesi ve sonrası olarak ikiye ayırmak gerektiğini söyleyen DAP Holding Yönetim Kurulu Başkanı , "17-25 Aralık ihanetinin ardından ihanet örgütü ve 'nün yerli-yabancı destekçilerinin ilk hedefi ekonomiydi" dedi. Amaçlarının, ekonomi üzerinden Türk milletini diz çöktürmek, Türkiye'nin yeniden işgaline zemin hazırlamak olduğunu söyleyen Yılmaz, "Fakat kamusuyla, özel sektörüyle, özverili iş insanlarıyla bu operasyon boşa çıkarıldı" diye konuştu.

BİR KEZ DAHA YANILDILAR
Ekonomik savaşla Türkiye'ye diz çöktüremeyeceğini anlayanların bu kez FETÖ maşasını kullanarak kanlı bir oyunu sahneye koymayı denediklerinin aktaran Yılmaz, "Ekonomik savaşla bu milletin diz çökmeyeceğini anlayanlar, FETÖ'nün darbe girişimiyle başarıya ulaşacaklarını sandılar ama yanıldılar" açıklamasını yaptı. Cumhurbaşkanı 'ın çağrısıyla herkesin sokaklara çıkarak. bayrağa el kaldıranın elini kıracaklarını dosta düşmana göstermiş olduklarını söyleyen Yılmaz, "Bu demokrasi gecesinden sonra en önemli konu şu oldu. Tüm iş dünyası birlik oldu. Yatırımlar konusunda gaza bastık. Daha fazla insana iş, vatanımıza daha fazla hizmet için var gücümüzle çalıştık. Ekonomik büyümede ülke olarak dünya şampiyonu olduk" şeklinde konuştu.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
FETÖ’nün ilk hedefi ekonomiydi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN