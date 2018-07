Güçlü Türkiye şehitlerin eseri

BUGÜN NELER OLDU

25. ve 26 Dönem AK Parti Karaman Milletvekili ve PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk Recep Konuk, milletin 15 Temmuz 'da milletin gücünün üstünde bir güç olamayacağını dosta düşmana ispat ettiğini, demokrasisine ve istikbaline sahip çıktığını söyledi. Konuk, "darbecilere darbe vurularak kazanılan zafer sonrasında demokrasimizin kronik rahatsızlığı olan demokrasiye müdahalelerin bir daha yaşanmaması için geçtiğimiz iki yıllık süreçte onlarca yılda alınabilecek mesafe katedildi, son vesayet kırıntıları da sistemimizden temizlendi" dedi.25. ve 26. Dönem AK Parti Karaman Milletvekili ve PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk, 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir açıklama yaptı. Açıklamasında 2 yıl önce demokrasimizin muhafaza ve müdafaasının millet eliyle ve milletin cesaret ve fedakârlığıyla sağlandığını, elinde silah olanın değil haklı olanın kazandığını belirten Başkan Recep Konuk, "2 yıl önce milletimizin gösterdiği feraset ve cesaret sayesinde istikbal kaybedilmemiş, gelecek nesiller kazanmıştır. 2 yıl önce Türkiye siyaseti ve devlet hayatı kronikleşen ve her 10-15 yılda nükseden bir hastalığı yenmiş, sistemine yerleşen ve sonucu örtülü ya da açık darbe şeklinde tezahür eden virüsü bünyesinden söküp atmıştır. 15 Temmuz siyaset tarihimize demokrasinin zaferi olarak yazılmıştır. Bu öyle bir zaferdir ki, öyle bir dik duruştur ki, geleceğin daha güçlü Türkiye'si o zaferin ve o zaferi can feda ederek kazandıran demokrasi şehitlerinin, geri adım atmayan gazilerin, meydanları boş bırakmayan milletimizin eseridir" dedi.15 Temmuz da çıkarılan derslere değinen Konuk 15 Temmuz Türkiye siyasetinin fasit daireye hapsolmuş gel gitlerini bitiren bir tarihi kırılma noktasıdır. Türk siyasetinin fasit dairesi o güne kadar, istisnalar hariç sandıkla gelenin darbe ile gitmesi ya da tankın namlusunun ucu kışladan görünür görünmez millet iradesinin vesayet odaklarına teslim edilmesidir. 15 Temmuz'da milletin sandıkta sergilediği iradeyi namus bilen ve ben bugüne kadar halkın gücünün üstünde bir güç tanımadım diyen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde milletimiz sandıktaki iradesi ile birlikte demokrasimize sahip çıkmıştır. Bizim 15 Temmuz'dan çıkardığımız en önemli derslerden biri şudur; liderlik her kişinin değil er kişinin işidir. Sadece ortalık süt limanken değil, zor zamanlarda en önde yürürseniz lider olursunuz. Liderlik cesaret ister ve lider cesur ise o cesaret tüm millete sirayet eder. 15 Temmuz, tüm milletimizin bir liderin etrafında kenetlenerek demokrasisine yapılan saldırıyı yerle yeksan ettiği ve geleceğine sahip çıktığı, darbelerle darbelenmiş yaralı demokrasisine kişilik kazandırdığı, vesayet kırıntılarından da kurtulma iradesini ortaya koyup tam ve reşit demokrasi olma yolunda eşiği geçtiğimiz tarihtir" ifadelerini kullandı.Konuk açıklamasını şu ifadelerle sonlandırdı:"Bu vesileyle kahramanlıklarıyla demokrasimizi muhafaza etmemizi sağlayan demokrasi şehitlerimizi bir kez daha rahmetle ve minnetle, gazilerimizi şükranla anıyor, demokrasisini güçlendirmiş, yeniden inşa sürecinde önemli bir merhaleyi geride bırakmış Türkiye'nin, daha güçlü, daha müreffeh, daha kudretli bir geleceğe doğru adımlarını hızlandırmış olarak yürümesi için hepimizin mesuliyetleri olduğunu hatırlatarak, Rabbimin milletimize 15 Temmuz gibi badireler yaşatmamasını temenni ediyorum."