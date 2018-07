Haç ile Hilal’in savaşı 15 Temmuz

BUGÜN NELER OLDU

FETÖ'cü 15 Temmuz darbe girişimi sırasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) önünde darbeciler tarafından sıkılan ve kalbinin 3 milimetre altına isabet eden kurşunla yaralanan gazi Musa İlhan (41) iki yıldır hainlerin kurşunu ile yaşıyor. 15 Temmuz Şehit Yakınları ve Gazileri Derneği Başkanı olan İlhan "Bizler 15 Temmuz'da yapmamız gerekeni yaptık. Bu haç ile hilalin savaşı, elbette dünya varoldukça bu savaş devam edecek. Nasıl Çanakkale 'de ecdadımız, 250 bin şehit vererek bunu yapmışsa biz de 15 Temmuz gecesi 251 şehit ve gazilerimizle ülkemizin işgaline engel olduk" ifadelerini kullandı. Hain kalkışma sırasında sokağa inen milyonlarca vatandaştan biri olan Musa İlhan, o kara gecede AKOM binasının önüne giderek cuntacı askerlere meydan okudu. Askerler kalabalığın üzerine G3 piyade tüfekleriyle ateş açıldı. Şimdi 41 yaşında olan Musa İlhan, kalbinin hemen yanına isabet eden 7.62 mm çapındaki mermiyle yere yığıldı. Apar topar hastaneye kaldırılan İBB'de görevli sosyal hizmetler görevlisi İlhan'ı yaralayan merminin kalbin sadece 2-3 milimetre yanına isabet ettiği anlaşıldı. İlhan, aradan geçen iki yılda kalbindeki o kurşunla yaşıyor.Gazi İlhan "Bu haç ile hilalin savaşı 15 Temmuz'da bitmedi. Bu savaş Fırat Kalkanı ile Zeytin Dalı Harekatı ile de devam etti. Böyle de devam edecektir. Bizler her zaman devletimizin ve liderimizin arkasındayız. Bu millet var oldukça bir daha böyle hain girişimler yaşanmaz" ifadelerini kullandı."Ben bu kurşunla ömür boyu yaşayacağım" diyen İlhan "Bana bunu yapanlar hiçbir zaman kazanan olmayacak. Geçtiğimiz seçimde sayın Cumhurbaşkanımızın tekrar kazanması bizim içimizi rahatlattı. Eğer bu seçimi kaybetseydi, 15 Temmuz'da başarılı olamayanlar bu kez başarılı olmuş olacaktı" dedi. "Şu anda bile besledikleri Erdoğan düşmanlığı ile terör örgütü ile arasında bağ olanları Meclis'e soktular" diyen İlhan "Bunu sadece iktidar ve Erdoğan karşıtlığı için yaptılar. Erdoğan gitsin ne olursa olsun. Vatan millet hiçbir şey umurlarında değil. Tek istedikleri Erdoğan'ı devirmekti. Bunun içinde Atatürk'ün partisini terör örgütü ile aynı safa soktular. Bunu başardılar da Meclis'e soktular. Ama ne yapsalar başarılı olamayacaklar, bizler o gece nasıl bedenimizi siper ettiysek her an her gün aynı ruhla ayaktayız ve devletimiz milletimiz için buradayız" şeklinde konuştu.15 Temmuz'dan bu yana sürekli olarak kontrollere gittiğini ifade eden gazi Musa İlhan; "Kurşuna artık alıştım, bana bazı hareketlerimde kısıtlamalara neden oluyor ancak şu an için bir zararı yok. Doktorlarım alınmasının riskli olduğunu söyledi bu yüzden aldırmıyorum. Bana tek olumsuz yanı verdiği etki yüzünden bu soğuk havalarda çok üşüyorum. Bu kurşun benim onur madalyam, ahirete götüreceğim nişanem" dedi.