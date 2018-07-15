Halk kahramanlık destanı yazdı

ÖZAK GYO
Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akbalık
, 15 Temmuz FETÖ
darbe girişiminde demokrasiye sahip çıkan halkın kahramanlık destanının tarihe önemli bir not olarak düşüldüğünü ifade etti. Akbalık, "Hızlı karar alma yeteneğine sahip özel sektör, devletimizin de aynı çabuklukla aldığı kararlar ile 16 Temmuz sabahında işine dört elle sarılan iş dünyası ise bu hain darbe girişiminin ekonomik etkilerini bertaraf etmek için, ülkesine inanarak canla başla çalıştı ve farklı bir kahramanlık örneği gösterdi" ifadelerini kullandı. OYUNLARA GELMEMELIYIZ
Türkiye'nin son dönemlerde her alanda başarılı kalkınma hamleleri ile dikkat çeken bir konumda olduğunu belirten Ahmet Akbalık, şöyle devam etti: "İçeriden ve dışarıdan bir takım manüplasyonların olması doğaldır. Güçlenen ekonomiler her zaman rakip ülkeler tarafından kıskaca alınmaya çalışılabiliyor. Dünyanın her yerinde bu tarz şeyler oluyor. Bizim sağduyulu olmamız, oyunlara gelmememiz, birlikte güçlenerek yolumuza devam etmemiz gerekiyor. Bizler bir olursak, birlikte hareket edersek, Türkiye büyümeye ve güçlenmeye devam edecektir." İSTIKRARLI BIR ÜLKEYIZ
Türkiye'nin 80 milyon nüfusu ile büyük, özgür, istikrarlı ve güçlü bir ülke olduğunun altını çizen Akbalık, "Bu güç, sadece kendi içimizde değil içinde bulunduğumuz tüm coğrafyada huzur ve istikrarın da teminatı niteliği taşıyor. Vatandaşından yabancı yatırımcısına kadar Türkiye Cumhuriyeti devletine ve ülkenin istikrarına duyulan güvenin tam olması, 2023 ve gelecek için itici güç özelliği taşıyor" şeklinde konuştu. 'SIÇRAMA YAPACAĞIZ'
Yeni dönemin ekonomik istikrarın korunmasını zorunlu kıldığını ifade eden Akbalık, "Makro ekonomik dengeleri ve ülke ekonomisine duyulan güveni sağlamlaştıran reformlara öncelik verilmesi, tüm sektörlerimiz açısından önem taşıyor" dedi. Akbalık, şöyle devam etti: "Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde yeni kabinenin, iş dünyasının içinden gelen tecrübeli isimlerden oluşması nedeniyle yapısal sorunlara hızlı, verimli ve sonuç odaklı yaklaşım getireceğine, atılacak doğru adımlarla yeni başarı hikayeleri yazacağımıza ve ülke olarak hedeflediğimiz sıçramayı yapabileceğimize gönülden inanıyoruz."