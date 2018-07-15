‘Hedefimizde eğitim ve inovasyon var’

Turkcell olarak hain darbe girişiminin hedeflerinden biri olduklarını ifade eden Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu
, darbe girişimi ve 2023 hedeflerine ilişkin olarak SABAH
'a açıklama yaptı. Terzioğlu 15 Temmuz
gecesi yaşanılanları SABAH için kaleme aldı: "Durumun ciddiyetini fark eden ve inisiyatif alarak ilk harekete geçen kurumlardan biri olmanın gururunu yaşıyoruz. TV+ platformundan, darbecilerin işgal ederek propaganda mecrası haline getirdiği kanalları kapatarak seslerini duyurmalarını engelledik. Sayın Cumhurbaşkanımızın, hain girişimin ilk saatlerinde yaptığı ancak ulusal basına yansımayan açıklamasından hareketle bir SMS
metni oluşturduk ve kısa sürede tüm müşterilerimize ilettik. Askercell üyesi ve TSK
mensubu 100 bin müşterimize, yaşananın bir darbe girişim olduğu, bu girişime katılım yönünde üst amirlerden gelen telkinlerin 'kanunsuz emir' olduğunu, bu emri yerine getirmenin anayasal suç olduğunu bildirdik. Vatana ihanet içinde olan ve kaybetmeye mahkûm bu girişime karşı devletin yanında yer almaları gerektiğini hatırlattık. Darbe girişimine katılan birçok asker gerçeği SMS'ten öğrenip teslim oldu. Bu hain girişim süresince darbecilerden tarafımıza ulaşan tüm yasadışı talepleri reddederek, devletimizin ve milletimizin yanında olduğumuzu açıkça beyan ettik. Darbecilerin hedefleri arasında ilk sıralarda Gebze'deki veri merkezimiz bulunuyordu. Buraya ulaşan darbeciler görevlilerimizden iletişimi kesmelerini istediler. Arkadaşlarımızın ellerindeki telefonları topladılar ve iletişim şebekemizi kapatmaya çalıştılar. Ancak başarılı olamadılar. Halkımızın hain girişime karşı organize olmak için kullandığı sosyal mecralara kesintisiz erişim için bütün tedbirleri aldık. Telekom sektörü olarak vazifemizi yaptığımız için mutluyuz. Tüm Türkiye
'de olduğu gibi sektörümüzde de birlik ve beraberlik sağladı. Bu olaylardan hem Türkiye hem de sektör olarak kenetlenerek daha da güçlenerek çıktık. Her zaman söylediğimiz gibi "Türkiye'nin teknolojide tüketen değil üreten ülke olması" yolunda sektör olarak birlikte hareket ediyoruz ve edeceğiz. Sektörümüzün ve Türkiye'nin geleceğine inanarak yatırımlarımızla birlikte hizmetlerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Turkcell olarak olağanüstü durumlarda müşterilerimizin her türlü acil iletişim ihtiyacını ücretsiz karşılayabilmeleri için destek vermeye devam edeceğiz." FIRSAT EŞİTLİĞİ İLKESİ
Terzioğlu, "Bir yandan yapay zeka, sanal gerçeklik, güçlendirilmiş gerçeklik gibi yeni teknolojilerden; öte yandan insansız depolar, insansız fabrikalar, insansız araçlar, sürücüsüz kamyonlardan bahsediyoruz. Bu yeniliklerden bahsediyorsak, insanların geleceği ile ilgili yenilikçi fikirler geliştirmeye de ihtiyaç var. Burada sosyal inovasyon kavramı gündeme geliyor. Biz de Turkcell'de tüm dezavantajlı gruplara inovasyon ile fırsat eşitliği sağlamak için çalışıyoruz. Türkiye'nin gücüne güç katmaya devam edeceğiz" diye konuştu.