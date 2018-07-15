“Hepsi örgütlü olarak suçlarını inkar ediyor”

15 Temmuz
darbe girişimi sırasında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü
'nde( FSM) 45 kişi gazi oldu 3 kişi de şehit düştü. Darbeci hainlerin tanklarla köprüyü kapattığını duyan yüzlerce vatandaş o gece köprüye akın etti. Oraya gidip yaralanarak gazi olan inşaat mühendisi Muhammed Bostancı (42) "İki yıldır bize bunu yapanların davalarını takip ediyorum, hiçbirinde bir pişmanlık yok hepsi her şeyi inkar ediyor. Bunların bu politikaları bile aslında örgütsel bir eğitim aldıklarını gösteriyor" ifadelerini kullandı. 15 Temmuz gecesi yaralanan gazi Bostancı, Yıldız Teknik Üniversitesi
İnşaat Mühendisliği Bölümü mezunu. O gece arkadaşının evinde Maltepe'de olduğunu söyleyen Bostancı "Ben televizyonda köprünün kapandığını duyunca hemen fırladım yola çıktım. Arabaya bindim bütün yollar kapalı görünüyordu. Maltepe'den FSM'ye giden alternatif güzergah belirledim aralardan köprüye kadar geldim" dedi. Köprüye geldiğinde tankların yolu kapattığını gördüklerini aktaran Bostancı "O sırada ellerinde Türk bayraklı vatandaşlar geldi. Onlarla birlikte, köprünün dibine kadar gittik. Askerler havaya ateş açmaya başladı. Biz durmayınca silahı bize çevirip ateş ettiler. O esnada bende yara aldım. Birisi tanka binip 360 derece namlusunu döndürmeye başladı. Orada da bir kişi hayatını kaybetti" ifadelerini kullandı. "GÖZLERİNDE PİŞMANLIK YOK"
Gazi olduktan sonra kendisine bunu yapanların hemen her davasına gittiğini aktaran Bostancı "Benim bu konuda dikkatimi çeken en önemli şey, onların hiçbirinin gözünde, pişmanlık görmemem. Hepsi bilin��li bir şekilde yaptıklarını inkar ediyorlar. Bu politika da onların örgütlü bir eğitim aldıklarının en büyük kanıtıdır" şeklinde konuştu. 15 Temmuz gecesi yaşadıkları ve o anki hislerinden sonra 35 kıtalık bir şiir yazdığını dile getiren gazi Bostancı "Bir gün şiirimi Cumhurbaşkanıma da okutmak istiyorum" dedi. İşte o şiir:
Canlar sahip çıktı vatana kurtardı İstikbali Yere düşürmedi albayrağı torunu ve ninesi Demokrasi nöbetinde yurdumun her bir ferdi Mazlumlara emsal olsun 15 temmuz şanlı direnişi
Milletin iradesi tankla, topla, uçakla esir edilmez Ruku ve secdeden başka huzurda başlar eğilmez İstikbale yürüyen alperenler yolundan dönmez 15 Temmuz şahlanışı fitne ateşiyle sönmez
Rabbim; Milletimizi daima muzaffer eylesin, Dahili ve harici düşmanlara fırsat vermesin, Hakkın ve adaletin sancaktarı eylesin, Ezel, ebed tüm şehitlerimize rahmet eylesin.