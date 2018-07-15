Kalbinin güzelliği şehitliğe layık görüldü

Ayse Aykaç
(44) 15 Temmuz
darbe girisimi sırasında esiyle gittigi 15 Temmuz Sehitler Köprüsü
'nde hainlerin açtıgı atesle gögsünden vurularak sehit oldu. Aykaç'ın esi Mustafa Aykaç
o geceden sonra is yerini devredip 3 çocuguna hem anne hem baba oldu. Esinin eksikliginin ve özleminin yıllar geçtikçe arttıgını söyleyen Aykaç, "Yılların bir önemi yok. Onun özlemi, eksikliginin bitme sansı olamaz. Ama her zaman için vatan sag olsun diyoruz. Takdir Cenab-ı Allah'ın ama keske ben sehit olabilseydim. Onun kalbinin güzelligi sahitlige layık görüldü" dedi. 15 Temmuz gecesi yasanan darbe kalkısmasını ögrenen Ayse Aykaç abdest alıp namazını kıldıktan sonra esi Mustafa Aykaç ile birlikte 15 Temmuz Sehitler Köprüsü'ne gitti. Aykaç çifti en ön safta hainlerin üzerine yürüyordu. Tanklardaki hainler tarafından açılan ateste mermi Ayse Aykaç'ın kolundan girip gögsüne saplandı. Aykaç kaldırıldıgı hastanede sehit oldu. Vurulduktan sonra esinin kollarının arasında düstügünü söyleyen Aykaç, "Beni korumak istemisti. Yere düstügünde son nefesinde kelime-i sehadet getirdi. O ses kulaklarımdan hiç gitmiyor" dedi. Aykaç o geceden sonra isini, Ümraniye'deki marangoz dükkanını devretti. Kendini çocuklarına adayıp 3 ogluna hem anne hem baba oldu. Ne kadar zor olsa da annelerinin yoklugunu hissettirmemek için çok çalısıyor. Vaktini geçirmek için evin yakınındaki kardeslerinin marangoz dükkanına gidip nefes almaya çalısıyor. ÇOCUKLARIM İÇİN...
Çiftin 4 çocugundan kız olan evli. 3 erkek çocuguyla bas basa kalan Aykaç, "Unutulabilecek bir durum degil. Yılların bir önemi yok. Onun özlemi eksikligi bitme sansı olamaz. Çocuklarımla da hissediyoruz. Ama her zaman için vatan sag olsun diyoruz. Takdir Cenab-ı Allah'ın ama keske ben sehit olabilseydim. Onun kalbinin güzelligi sahitlige layık görüldü. Çocukların dertleriyle, evin isleriyle tabi ki esim ilgileniyordu. Ben de kendimi çocuklarıma adadım. Onlarla vakit geçiriyorum. Onlara hem anne hem baba olmaya çalısıyorum. Yemekleriyle, dertleriyle, ev isleriyle her seyleriyle ilgilenmeye çalısıyorum. Artık bu yük bize kaldı. Bunun yanında çocukları tek bırakmamak için isimi kaybettim. Mümkün oldugu kadar evden, çocukların yanından uzaklasmıyorum. Hayatımız bu sekilde keyifsiz, tatsız ama çocuklarımız için mücadeleyle devam ediyor" dedi. BUNLARI GÖRMEMEK İÇİN KÖR OLMAK LAZIM
Ülkede vatan hainlerinin hiç eksilmedigini söyleyen Aykaç, "Elhamdülillah Cumhurbaskanımızı 15 Temmuz'da destekledigimiz gibi simdi de destekliyoruz. Seçimlerde gördük, kimler kimlere oy verdi, oylar nasıl dagıldı. HDP'yi nasıl barajın üzerine çıkardılar. Bunları görmemek için kör olmak lazım. Rabbim bu düsüncedekilere imkan vermesin. Bunlar vatanı kontrol etmeye kalksalar vatan kalmazdı. FETÖ ile mücadelede de özellikle alt kadrolarda eski cosku ve mücadele kalmadı. Kurumlarda hala hainler var. Biz bunları kanıtlayamasak da hissediyoruz. Çünkü sehit ailesi oldugumuzu bile bile ters ve farklı davrananlar oluyor. Insallah Cumhurbaskanımız bu mücadeleyi bırakmayacak. Su an için sahsi en çok çekindigimiz mesele Cumhurbaskanımızın hem içerde hem dısarıda çok fazla düsmanı olması. Allah basımızdan eksik etmesin insallah. O basımızda oldugu sürece kim ne yaparsa yapsın ülkemizin çok daha üst seviyelere çıkaracagına inanıyoruz. Seçimleri kazanması da bizi çok memnun etti" dedi.