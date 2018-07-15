Milletimiz hainlere diz çöktürdü

15 Temmuz
'un Türk Milleti'nin boyun eğmez ruhunun diriliş destanı olduğunu söyleyen KONUTDER Başkanı Altan Elmas
, "15 Temmuz nasıl bir devlet, nasıl bir millet olunduğumuzu tüm dünyaya göstermiştir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın gösterdiği dirayet ve liderlik, şehit ve gazilerimizin fedakârlığı, vatanını korumak için tankların altına yatan, aylarca sokaklarda nöbet tutan milletimizin dik duruşu hainlere göz açtırmamıştır. Elinde taş bile olmayan bu millet, bombalarlarla, kurşunlarla, tanklarla üzerlerine gelen hainlere diz çöktürmüştür" şeklinde konuştu.
YENIKAPI RUHU KURUMSALLAŞTI
15 Temmuz'un başkanlık sisteminin dönüşümü ve yeniden yapılandırılmasını sağlayan güç olduğunu belirten Başkan Elmas, "Milletimiz Yenikapı ruhunu kurumsallaştırmış ve anayasa değişikliğiyle de Yeni Türkiye'yi başlatmıştır" dedi. Elmas, "Ülkemiz 15 Temmuz sonrasında alınan tedbirlerle ekonomik büyüme yolundan sapmamıştır. Hain darbe girişimiyle yaratılmak istenen kaosa karşı herkes işine dört elle sarılmış, her alanda yatırımlar hız kesmeden devam etmiştir. Bu sayede ekonomimiz büyüme rekorları kırmayı sürdürmüştür" diye konuştu. 24 Haziran seçimleriyle birlikte Türk halkının tercihini istikrardan yana kullandığını hatırlatan Elmas, seçimlerden güçlü bir yönetimin çıkmasıyla işlerin planlandığı gibi yoluna girmeye başladığını söyledi.
AntalyaÜYÜME DEVAM EDECEK
Elmas, şöyle devam etti: "Türkiye, yeni bir sistemle ve güçlü bir başkanla başarılı bir ekonomi yönetimi görecek; hızla hayata geçirilecek reformlarla birlikte ekonomik büyümemiz devam edecektir. Yeni sistemle birlikte daha rahat karar alabileceğiz. Yeni kabinede özel sektörden seçilen isimlerle kurulan dengeyle görüyoruz ki, önümüzdeki süreçte iş dünyasıyla daha yoğun iletişimde olan bir siyasi irade olacak. Özel sektörün bilgi birikimi ve tecrübeleri daha yoğun kullanılacak; Türk insanının dinamizmi, iş dünyasının yatırım iştahı ve güçlü bir siyasi iradeyle 2023 hedefleri yolunda vites yükseltilecek, hızımız artacak."
FAIZ KONUSUNDA HASSASIZ
KONUTDER olarak Türkiye ekonomisinin dinamosu inşaat sektörünün de son yıllarda yakaladığı büyümeyi sürdüreceğine inandıklarının altını çizen Elmas, "Konut faizleri konusunda hassasız. Vatandaşımızın önündeki yüksek faizli kredi engelinin aşılması, sunulan avantajların kısa süreli değil kalıcı olmasından yanayız. Sektörümüzü motive edici atılacak her adım bizim için çok önemli. Ülkemizin enerjisine, geleceğine inanıyoruz" dedi.
GAYRETİMİZİ İKİ KATINA ÇIKARDIK
Sur Yapı'nın Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas, "Sur Yapı olarak Türkiye'ye güvenimiz en zor zamanlarda bile sarsılmadı. 15 Temmuz sonrasında agresif bir şekilde büyümeye devam ettik. Hain darbe girişiminin karşısında güçlü bir şekilde durduk ve işimize dört elle sarıldık, gayretlerimizi iki katına çıkardık" dedi. Elmas, şöyle devam etti: "15 Temmuz sonrasında İstanbul'da 8 konut projemizin lansmanını yaptık. Bursa'nın son yıllardaki en büyük yatırımını hayata geçirdik, Sur Yapı Marka AVM nin açılışını yaparak 3 bin kişiye istihdam sağladık. 15 Temmuz'un hemen sonrasında Antalya'da 8 yıl sürecek ve 8 milyar TL'lik dev bir yatırımın altına girmekten hiç çekinmedik. Bu projeyle her yıl 5 bin kişiye istihdam sağlıyoruz. Antalya projemiz 2023 hedefleri doğrultusunda en büyük yatırım hamlemizdir. Antalya'ya yeni bir şehir inşa etmeye başladık ve 2023 yılında tüm fonksiyonlarıyla tamamlamış olacağız."