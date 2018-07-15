Milli irade destan yazdı

INVEST İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Bahattin Uçar, 15 Temmuz
hain darbe girişiminin Türk ekonomisine etkilerini SABAH'a anlattı. Uçar, şunları söyledi: "Ülke ve toplum tarihimiz açısından bir milat olan 15 Temmuz'da "Milli İrade"
darbeci hainleri durdurarak bir destan yazdı. Geçmişte ülkemizin istikrarına, milletimizin özgürlüğüne yapılan taarruzlara karşı halkımız hep dik durdu. Bizi yakından takip eden dünya ekonomistlerinin beklediğinin ve dile getirdiğinin aksine ülkemiz güçlü duruşunu hep korudu. Geçmişte yaşadığımız yalnızca bir 15 Temmuz gecesi olmadı. Öncesinde ve devamında gelen saldıralar birçok alanda etkisini gösterdi. Fakat tüm yaşatılmak istenenlerin aksine ekonomimiz ve ülkemizin lokomotifi konumundaki inşaat sektörü istikrarını sürdürdü. Bu anlamda biz de yatırımlarımıza ara vermeden devam ettik. Invest Grubu olarak faaliyet gösterdiğimiz tüm sektörlerde istihdama katkı sağladık. Elimizden geldiğince, tüm imkânlarımızla halkımızın ve devletimizin yanında olduk. Geçirdiğimiz son iki yıllık dönem şüphesiz ki zordu. Ancak karanlığa hiç düşmedik. Bu vesileyle, o gece vatan için göğsünü siper eden ve büyük kahramanlık gösteren 15 Temmuz şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyorum. Bugün olduğu gibi yarın da önümüz aydınlık. Buna tüm kalbimizle inanıyoruz..."