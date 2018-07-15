Nene Hatun’un varisi Türkan Türkmen Tekin

15 Temmuz
darbe girişiminde vatan savunması için sokağa çıkan kahraman Türk kadınlardan biri olan Türkan Türkmen Tekin
hain darbecilerin Esenler'de vatandaşın üzerine sürdüğü tankın altında kalarak şehit düştü. Şehidin eşi Ramazan Tekin, "Canım gitti ama vatanımız gitmedi. Vatanımızı bayrağımızı ayakta tuttuk. Arkadan gelen nesil şehit ailelerini ziyaret etsin. O geceyi iyi öğrensinler, vatana öyle sahip çıksınlar" dedi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da bir konuşmasında şehit Türkan Türkmen Tekin için "O sadece şehadete yürüyordu. Onlar Nene Hatunların varisleriydi" ifadesini kullanmıştı. FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin en kanlı yaşandığı yerlerden biri de Esenler olmuştu. O gece sokağa çıkan kahraman kadınlardan biri olan Türkan Türkmen Tekin, Atatürk Havalimanı'nın darbeciler tarafından işgal edildiği haberini alır almaz eşi Ramazan Tekin ile birlikte Esenler'den yürüyerek yola çıktı. Yolda ön sıralarda mücadele eden Türkan Türkmen Tekin, darbeci askerlerin vatandaşların üzerine sürdüğü tankın altında kalarak şehit düştü. Tekin çiftinin üç çocuğu o gece yetim kaldı. CANIM GİTTİ AMA VATANIM GİTMEDİ
Şehidin eşi Ramazan Tekin, "Hainler o gece tankları üzerimize sürdüler. İnsanları ezdiler. Canım gitti o gece ama vatanım gitmedi. Biz o gece gönül rızasıyla çıktık. Vatanımızı bayrağımızı ayakta tuttuk. Ezanlarımızı susturmadık. Bugün için de vatan için varız, yarın için de vatan için varız. Bu topraklarda doğduk bu topraklar da öleceğiz. Bizim gidecek başka bir yerimiz yok. Allah'ın izniyle Cumhurbaşkanımız başımızda dik durdukça bu ülkenin önü açık. O dik durdukça da bu millet hep arkasında olacaktır. Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın" dedi. GENÇLER ŞEHİT AİLELERİNİ ZİYARET ETSİN
O gecenin sürekli hatırlatılması gerektiğini söyleyen Tekin, "FETÖ hainleri cezalarını alacak. Devletimiz büyük ve güçlüdür. Bir kaç tane FETÖ'cüye bu ülkeyi bırakacak halimiz yok. Onlar birse biz biniz çok şükür. Vatanımıza sahip çıkamaya devam edelim. Arkadan gelen gençlerimiz gelsinler şehit ailelerini ziyaret etsinler. O geceyi bizden dinleyip öğrensinler. O geceyi iyi anlasınlar. Vatana öyle sahip çıksınlar" dedi. ERDOĞAN: O ALLAH'A YÜRÜDÜ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şehit Türkan Türkmen Tekin'den bir konuşmasında şöyle bahsetmişti: Benim Türkan kardeşim de o tanklar, zırhlı araçlar, onu köşeye sıkıştırdığında, onun bedeni paramparça olduğunda, o sadece Allah'a yürüyordu, o sadece şehadete yürüyordu. Onlar Nene Hatunların varisleriydi.