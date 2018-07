BUGÜN NELER OLDU

Oğullarının vatan aşkıyla dolu olduğunu söyleyen Mustafa- Ayşe Mine çifti, "Onun için vatan her şeyden önce gelirdi. Bize hep 'vatanım için şehit düşeceğim' diyordu. Oğlumuz vatan aşkıyla doluydu. Halil çok sevdiği vatanı için şehit düştü" dediler.Hain saldırı gecesi canlarından çok sevdikleri oğullarını şehit veren Mine çifti, her dakika çocuklarının üniformasını koklayıp hasret gideriyor. Her an oğluyla yaşadığını belirten şehit annesi Ayşe Mine, oğluyla en son darbe girişimi gecesi görüştüğünü ifade ederek, "Oğluma durumu anlattım. Bana 'Ben de bilmiyorum. Seni arayacağım' dedi ve telefonu kapattı. Üç gün sonra şehit haberini aldık. Yavrum vatanı için şehit oldu. Onunla gurur duyuyoruz" diye konuştu.Şehidin adı Adana Seyhan'da bir okula verildi. Oğlunun adının bir okulda yaşatıldığı için mutlu olduğunu dile getiren şehit babası Mustafa Mine ise, "Bizim tek isteğimiz bu kutsal vatan için canlarını veren çocuklarımız unutulmasın. Oğlumu ve diğer evlatlarımızı şehit eden o vatan hainlere en ağır ceza verilmesini istiyoruz. Biz bu vatan için canımızı, ciğerimizi verdik. Vatan sağ olsun. Bu vatan için çarpışılacaksa ben de hazırım. Vatanımızı bu hainlere vermeyiz. 15 Temmuz unutulmasın" şeklinde konuştu.