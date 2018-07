Polat Yağcı: Her nefeste şükür ve gurur var

BUGÜN NELER OLDU

"Hüzün ve gurur... Tam iki yıldır, istisnasız alınan her nefeste inceden bir sızı, verilen her nefeste şükür ve gurur var.Sıcak bir Temmuz akşamında, bir grup kansız hainin kol gezdiği o en uzun gecede, sizler bizlerden daha çok yandınız... Vatanı korumak için ölümü hiçe sayan, vatanı ve milleti için kendini sokaklara atan kahramanlarımız; koca bir milletin kalbinde, aklında, dualarında artık...Benim çocuklarım, bizim çocuklarımız özgürce yaşasın diye sizin çocuklarınız, eşleriniz, kardeşleriniz, ana-babalarınız can verdi ya; işte o günden beri bir tuhafız biz.18 Mart'ta dedelerinin Çanakkale'de yaptıklarını, 15 Temmuz 'da vatanın dört bir yanında yapan torunlarla hepimiz gurur duyuyoruz!Sorumluluğumuz daha fazla şimdi, biliyoruz. Her şey daha önemli, daha ağır artık. Bize emanet edilen her değer, daha kıymetli.15 Temmuz 2016'dan bu yana, yediğimiz her lokmada onların da hakkı olduğunu biliyoruz... İman ve bayrak sevdasının zirvesinde, tüm dünyanın gözü önünde o en yüce makama yürüyen canlarınız, canlarımızdır artık...Onların evlatları evlatlarımız, anaları analarımız, eşleri, ağabeyleri, ablaları kardeşlerimizdir.Kahramanlarımız, şehitlerimiz!Bizim rahatımız, vatanın birliği ve bütünlüğü için Hakk'a yürürken, geride bıraktığınız herkes bize emanettir. Bizim için verdiğiniz canlarınız gibi biz de gerektiğinde emanetleriniz için canlarımızı vermeye hazırız. Bilin ki onlar yalnız değiller...Ben Polat Yağcı ... Allah ömür verdikçe, nefes aldığımız son ana kadar şehitlerimizi unutmayacak, emanetlerine gözüm gibi bakacak ve sahip çıkacağım. Bu topraklar üzerinde huzurla, birlik ve beraberlik içinde yaşamak için gereken ne varsa yapmak için hazır bulunacağız.Bizlere güven, gurur ve onur, düşmana ise korku veren kahramanlarımıza Allah'tan bir kez daha rahmet diler, büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öperim... Evladınız, ağabeyiniz, kardeşiniz Polat..."