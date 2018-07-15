Gezi
olaylarıyla başlayıp 15 Temmuz
hain darbe girişimiyle birlikte Türkiye
'nin bir çok saldırıya uğradığını belirten İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV
) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu
, tüm bu zorluklara rağmen büyüme ve kalkınmanın devam ettiğini söyledi. Türkiye'nin büyük projeleri terk etmeyip çalışmalara tam gaz devam ettiğinin altını çizen Zeytinoğlu, "Otomobil projesi, İstanbul
'a yeni havalimanı, üçüncü köprü, Akkuyu gibi büyük projeler ekonomiye güven aşıladı. Türkiye durmuyor ve umutsuzluğa kapılmıyor algısı ekonomide güven için çok önemli. Cumhurbaşkanımızın ve hükümetimizin siyasi liderliği de yönlendirici ve teşvik edici bir rol oynadı" dedi. GÜÇLÜ TÜRKİYE
"TL üzerindeki dalgalanmalara, enflasyonist baskılara, gizli ve açık ambargolara toplum olarak direndik" diyerek Türk toplumunun gücüne dikkat çeken Zeytinoğlu, "Türkiye'nin ilerlemesi için yeni ve güçlü bir hikâyeye ihtiyacı var. 15 Temmuz sonrasında bu hikâye "küresel güçlere karşı direnen Türkiye" oldu. Şimdi bunu bir adım ileriye taşıyarak, "yaralarını onararak ayağa kalkan güçlü Türkiye" diyebiliriz. AB
hedefi başta olmak üzere, Türkiye'nin uluslararası platformda hak ettiği yere gelmesini sağlayabiliriz" diye konuştu. BASKILARA RAĞMEN BÜYÜDÜK
Darbe girişiminin ekonomiye olumsuz etkilerinin olduğunun altını çizen Zeytinoğlu, "Öncelikle darbe girişimi sonrasında olağanüstü halin gerekli olması ekonomide de belirsizlik yarattı. Uluslararası aktörler ve yatırımcılar Türkiye'deki durumun nereye doğru evirileceğini beklemeye başladı" dedi. Tüm ekonomik aktörlerin bekle gör politikasını benimsemesi ve planlarını OHAL
sonrasına ertelemelesi Türkiye ekonomisini zor duruma soktuğunun da altını çizen Zeytinoğlu, "Cari açık problemi ve uluslararası para birimlerindeki dalgalanmalar TL üzerinde enflasyonist bir baskı yarattı. Tüm bu zor koşullara ve baskılara rağmen, Türkiye 2017'de yüzde 7.4 büyümeyi başardı" diye konuştu. BELİRSİZLİK ORTADAN KALKACAK
24 Haziran seçimleri sonrasında Cumhurbaşkanlığı sistemine geçişle birlikte belirsizliğin ortadan kalktığını ifade eden Zeytinoğlu, şöyle konuştu: "Bu sistemin en önemli avantajı güçlü bir hükümetin olması ve ekonomide belirsizlik ortamını ortadan kaldırması. Özellikle küresel rekabet açısından baktığımızda, hızlı karar alabilen güçlü liderlik birçok ülkenin sahip olmadığı bir avantaj. Yeni sistemde farklı politikalar arasında koordinasyon ve bürokrasinin uyumlu çalışması mümkün olacak."