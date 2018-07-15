Seferberliğe tam destek veriyoruz

Türkiye
İhracatçılar Meclisi (TİM
) Başkanı İsmail Gülle
, Türkiye'nin hem Gezi olaylarında hem de 15 Temmuz
hain darbe girişiminde oynanan oyunları görerek, gerekli cevabı verdiğini ve oyunu bozduğunu söyledi. Gülle, geçmişinde her ekonomik ve siyasi atılım neticesinde, darbe, ekonomik kriz, iç siyasi karışıklıklar gibi sorunlara maruz kalan ülkemizde yine benzer girişimlerin bu dönemde de yaşandığını belirterek, "Dünyada ilk 10 ekonomi arasına girmek, 500 milyar dolar ihracat hedefine ulaşmak veya küresel ticaretten yüzde 1.5 pay almak gibi iddialı hedefler koyan bir ülke olarak, bölgesinde ve dünyada söz sahibi konuma yükselecek olan Türkiye'yi engellemeye yönelik girişimler geçmişte olduğu gibi bugün de var, gelecekte de olacak. Bizim bunlara cevabımız ise millet olarak kenetlenerek oyunlara gelmemek ve her daim çok çalışmak olmalı" dedi. Hain darbe girişimi ekonomik hedeflere ulaşmamıza ne derece zarar verdi?
Milletimiz geçmişte ülkemiz üzerinde oynanan oyunları görüyor ve artık engin ferasetiyle bu oyunların farkına vararak önüne geçiyor. Gezi olaylarıyla başlayıp, 15 Temmuz hain darbe girişimiyle devam eden ve ülkemiz ekonomisi üzerinde oynanan diğer oyunlarda milletimiz, bu oyunların kurucularına her seferinde gereken cevabı en doğru şekilde verdi. Özellikle, ülkemiz açısından bir dönüm noktası olan 15 Temmuz hain darbe girişimi esnasında vatandaşlarımız Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın çağrısına uyarak canları pahasına bu hain girişime meydan okudu, sokaklara döküldü. Ordumuza sızan hain FETÖ
işbirlikçilerine, milletimizin ödediği vergilerle alınan silahlarla, uçaklarla insanlarımıza kurşun ve bomba yağdıran teröristlere cevabı Cumhurbaşkanımızın liderliği altında birleşen milletimiz verdi. Dolayısıyla, milletçe kenetlenerek tüm oyunları bozuyor ve 2023 hedeflerimize emin adımlarla ilerliyoruz. Yaşanan bu süreçte iş ve ekonomi dünyasının önemli kurum ve kuruluşlarına da önemli görevler düştü. Örneğin 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra Türkiye İhracatçılar Meclisi olarak ekonomimizde her şeyin normal olarak ilerlediğini, sanayide ve üretimde çarkların dönmeye devam ettiğini dünyaya anlatmak için çaba gösterdik. Darbe girişiminden hemen sonra, 16 Temmuz 2016'da Panama ve Guetemala'ya önceden planlamış olduğumuz ziyaretimizi iptal etmeyerek gerçekleştirdik. Sonrasında ise dünyadaki ortaklarımıza mektuplar yazarak ülkemiz üzerinde oynanan bu oyunun bertaraf edildiğini, üretime ve ihracata tam gaz devam ettiğimizi ifade ettik. Ekonominin aktörleri bu dönemde neler yaptı?
Gerek bu hain girişimin, gerekse bazı küresel çevrelerin uluslararası itibarımıza getirebileceği muhtemel saldırılara karşı ihtiyatlı çalışmalar yürüttük. Başta Ekonomi Bakanlığı
olmak üzere diğer bakanlıklar, ilgili sivil toplum kuruluşlarının (STK) başkanları, her partiden milletvekillerimiz ve iş insanları ile birlikte birçok ülkeye ziyaret gerçekleştirdik. 'Türkiye İmaj Kampanyası' kapsamında 7 ülkenin 27 farklı gazete ve 22 farklı dergisinde bugüne kadar toplam 360 frekans yayın yapmak suretiyle 450 milyonluk bir hedef kitleye ulaşmayı başardık. Yine bu çabalarımızı ticari boyuta da taşımak için tüm tanıtım gruplarımızı Türkiye Tanıtım Grubu adı altında birleştirdik, ürünlerimizi tüm dünyaya tanıtmak için çalışmalarımıza başladık. Türkiye Markası ile birlikte ihraç ürünlerimizin kalitesini de dünyaya tanıtmaya, siyasi boyuttan ekonomik boyuta geçen algı oyunlarını ihracatçılar olarak bozmaya kararlıyız. İhracatçılar istihdam seferberliğinde neler yaptı?
Geçtiğimiz
sene Cumhurbaşkanı
Erdoğan'ın
çağrısıyla başlatılan
'İstihdam
Seferberliği'ne
ihracatçılar olarak
tam destek
verdik. Rakamlara
baktığımızda,
2017'den bugüne
kadar ülkemizde
işgücüne
yaklaşık 850 bin
kişi katılırken, 1
milyon 350 bin
kişiye istihdam
yaratıldı. Böylelikle,
işsizlik
oranı da yüzde
13'lerden yüzde
10'lara geriledi.
İhracatımızın
atılım yaptığı
bu dönemde,
ihracatçılar olarak
bizler de bu
istihdam artışına
önemli ölçüde
katkı verdik.
Özetle, Türkiye'nin
önemli
ekonomik aktörlerinin
başında
gelen ihracatçılarımız
ve
onların temsilcisi
konumunda
bulunan Türkiye
İhracatçılar Meclisi
olarak, ülkemiz
için, bugüne
kadar üzerimize
düşen görevleri
en iyi şekilde
yaptık, yapmaya
devam ediyoruz.
Hep birlikte daha
güçlü bir Türkiye
için çalışmaya
soluksuz
devam ediyor,
nice başarılara
hep birlikte
imza atacağımız
günlerin çok
uzakta olmadığını
biliyoruz.