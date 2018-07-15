Şenol İpek: Karanlığın aydınlığa kavuştuğu gece

"Öncelikle hayatlarını kaybeden tüm dost ve kardeşlerime Allah'tan rahmet dilerim. 15 Temmuz, milletimizin bir olduğu, birlik olduğu bir geceydi. Kalkışmanın ilk dakikalarında sokağa fırladık. Ne olduğunu anlamakta zorlanmadık çünkü bunlar benim askerimin şekline bürünmüş hainlerdi. Hızlı bir şekilde Atatürk Havalimanı
'na gittim. Birçok mücadele verdik. O gece canımız yandı. Kardeşlerimiz şehit oldu ama bir sebebi vardı. En önemli sebep 'vatan'dı! Hepsi 'Vatan sağ olsun' dedi ve hakka yürüdüler. Rabbim inşallah bizi de bu mertebeye getirir. Havalimanında o gece tek yürek, tek millettik. Kalabalığa konuşma yapmamı istediklerinde bunu yaşadım ve gördüm. Allah bizimleydi. Rabbim bir daha öyle bir gece yaşatmasın. Ama tüm dünya gördü ki; vatan bölünmez. Rahmetle, minnetle tüm şehitlerimize selam olsun."