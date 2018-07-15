Honda
'nın 15 Temmuz
kalkışmasını yakından yaşayan markalardan biri olduğumuzu söyleyebiliriz. O dönemki Honda Türkiye
Başkanı Hideto Yamasaki
bir iş yemeğinden evine dönerken tam da kalkışmanın olduğu anlarda o zamanki adı Boğaziçi Köprüsü
'ne Anadolu'dan Avrupa yönüne doğru aracıyla giriş yapmak üzereydi. Önceleri normal bir köprü trafiği olduğunu düşünürken şirketteki bazı diğer yöneticilerle ile irtibata geçtiğinde bir darbe girişimi olduğunu öğrendi. Deniz yoluyla evine vardıktan sonra ise TV'den gelişmeleri takip etti. O akşam vatandaşların kalkışmayı engelleme çabalarını Hideto Yamasaki Türk halkının hamlelerini "tarifi mümkün olmayan bir cesaret örneği" olarak tanımlamıştı. Honda Türkiye'nin şimdiki Genel Müdürü Takuya Tsumura, 15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili sorularımızı şöyle cevapladı: Türkiye'ye olan yatırım kararlarında bir değişiklik oldu mu?
15 Temmuz döneminde Honda için çok büyük önemi olan ve Türkiye'deki fabrikada da üretilen Civic Sedan'ın yeni model çalışmaları yapılmaktaydı. Honda'nın Türkiye'ye duymuş olduğu güven ve kalkışmanın hemen sonrasında dahi stabilitesini koruyan ekonomisi, Honda'nın yatırım planlarını hiçbir şekilde değiştirmeden yoluna devam etmesini sağlamıştır. Şu an Honda Türkiye fabrikasının iki vardiya çalışması ve ek 400 istihdam sağlaması Honda'nın Türkiye ekonomisine ve güçlü devlet yapısına inancının bir göstergesidir. 15 Temmuz, Türkiye ekonomisine olan inancınız da bir değişikliğe sebep oldu mu?
Hedeflerin tutturulmuş olması Honda merkez tarafından takdir ve biraz da şaşkınlıkla karşılanmıştır. Bu doğrultuda da tüm planlarımızı aynı şekilde uygulayarak satışlarımıza devam etmekteyiz. Türkiye'nin daha da güçleneceğini ve istikrarını koruyacağını düşünüyoruz.