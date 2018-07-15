Türkiye ekonomisi şoklara direncini gösterdi

15 Temmuz
'un demokrasiyi, sivil hayatı ve milletin egemenliğini olduğu kadar Türkiye
ekonomisini de hedef alan hain bir darbe girişimi olduğunu söyleyen Türkiye Yatırım Ajansı Başkanı Arda Ermut
, "Bu ihanetten sonra yaşanan süreç, Türkiye ekonomisinin kriz ve şoklara karşı ne kadar dirençli olduğu bir kez daha gösterdi. Bu direncin altında yatan iki neden var: İlki Türkiye ekonomisinin yapısal olarak oldukça güçlü olması ve özellikle 2002 sonrası dönemde, güçlü bir temel üzerinde gelişmesi ve büyümesi. İkincisi ise Türkiye'de hükümetin ve ekonomi yönetiminin krizleri yönetme konusunda ciddi bir tecrübeye sahip olması. Milletimizin ve hükümetimizin kararlı ve istikrarlı duruşu ve yapılan bilgilendirme çalışmaları ile tüm olumsuzluklara rağmen, 15 Temmuz sonrası, ekonomi ve uluslararası doğrudan yatırımlar açısından durum olumsuz tezahür etmedi. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan
'ın uluslararası iş dünyasına olan çağrısı ve sağlanan güven ve istikrar ortamı yatırımcı kararlarına olumlu katkıda bulundu ve Türkiye ekonomisine olan güveni daha da artırdı" şeklinde konuştu. YATIRIM AZALMADI ARTTI
Uluslararası doğrudan yatırımlara (UDY) bakıldığında, 2016'da yatırımın yüzde 56'sının yılın ikinci yarısında geldiğini ve ilk 7 ayın ortalaması 900 milyon dolarken, son 5 aylık ortalamanın 1.1 milyar dolar olduğunu belirten Ermut, "Ayrıca, 2016 yılında en çok yatırım çektiğimiz ay ise 1.9 milyar dolar ile Aralık ayı oldu. Bu rakam, aynı zamanda, son 17 ayda gelen en yüksek brüt UDY tutarı olma özelliğine sahipti. Bütün bunlar, 15 Temmuz sonrası yapılan çalışmalar ve siyasi istikrar sayesinde doğrudan yabancı yatırımlarda azalma değil, tam tersi yukarı doğru bir ivme olduğunu gösteriyor" dedi. 15 Temmuz sonrası süreçte Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı'nın ana gündeminin Türkiye'nin hikâyesini uluslararası mecralarda anlatmak olduğunu vurgulayan Ermut, "15 Temmuz'un hemen ertesi günü projesini takip ettiğimiz ve yakın ilişkide olduğumuz 170 uluslararası şirket ile birebir irtibat kurarak bilgilendirme çalışması yaptık. Birçok ülkede görsel ve yazılı basında Türkiye'de yatırımı bulunan uluslararası şirketlerin tepe yöneticilerinin görüşlerine yer verdirilerek Türkiye ekonomisinin gücünü anlatan çalışmalar gerçekleştirdik. Londra'da yerleşik ve Türkiye'yi takip eden ekonomistler ve iş dünyası temsilcileri ile irtibata geçerek bilgilendirmeler yaptık" şeklinde konuştu. GLOBAL ŞİRKETLER BİRARAYA GELDİ
Amerika iş dünyasına yönelik olarak, Türkiye'deki Amerikan firmaları ile ortak bildiri yayımladıklarını da belirten Ermut şunları kaydetti: "Kanada'da iş dünyası, medya ve STK'lar içinde birebir iletişimimiz bulunan binden fazla kişi ve kuruma bilgi notları ve ajansımızın hazırladığı bildiri ve bültenleri ilettik. Washington DC'de, US Chamber of Commerce koordinasyonuyla, ABD'li şirketlerin kamu ilişkileri direktörleriyle darbe girişimi sonrası ekonomik durum değerlendirme toplantısı yaptık. Associated Press
, Dow Jones
, Wire, Reuters, Bloomberg, Crain, Investor's Business Daily gibi kurumlardan gazetecilerin Türkiye'de misafir edilmesi hususunda Başbakanlık Kamu Diplomasisi Koordinatörlüğü nezdinde çalışmalar başlattık. ABD'de Sayın Cumhurbaşkanımızın onur konuğu olduğu ve 30 global şirketin üst düzey temsilcisinin hazır bulunduğu bir yuvarlak masa toplantısı gerçekleştirdik." FARKLI COĞRAFYALARA ÖZEL TOPLANTI
Almanya'da irtibatları olan yaklaşık 100 şirketle telefonla veya birebir görüşmeler gerçekleştirdiklerini de belirten Ermut, "Kasım 2016'da Alman gazeteci heyetini İstanbul'da ağırlayarak, mevcut Alman yatırımcıların tepe yöneticileri ile bir araya getirdik. Ayrıca, Viyana'da Avusturya Ticaret ve Sanayi Odası ile bir seminer düzenleyerek firmalara yatırım ortamını anlattık" şeklinde konuştu. Japonya ve Güney Kore
başta olmak üzere Asya ülkelerinde de çeşitli faaliyetlerde bulunduklarını belirten Ermut, Körfez bölgesinden çeşitli medya kurum ve kuruluşlarına da bilgilendirme yaptıklarını ve Birleşik Arap Emirlikleri, Katar ve Suudi Arabistan
'da yatırımcı toplantıları düzenlediklerini söyledi. YENİ SİSTEMLE YATIRIMCI ÖNÜNÜ GÖREBİLECEK
24 Haziran'da, yatırımcıların önünü daha iyi görebildiği, ekonomide ve yatırımlarda daha net adımların atılacağı bir sürecin başladığını da belirten Ermut, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte, Türkiye'nin daha da güçleneceği, bürokrasinin azalacağı, bizim tarafımızda da yatırımcılara daha hızlı destek vereceğimiz bir dönem başlayacak. Yeni dönemde, yabancı yatırımcılar nezdinde Türkiye'nin cazibesinin daha da artacağına inanıyoruz" dedi.