Türkiye ekonomisi tüm sorunları aştı

etkisi başta olmak üzere dünyada da yaşanan tüm olumsuz ekonomik ve siyasi süreçlere rağmen alınan tedbirlerle yaşanması muhtemel krizlerin önüne geçildiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın önderliğinde atılan milli seferberlik adımları ve sosyo-kültürel yapısıyla birbirinden farklı bir arada uyum içerisinde yaşayan tüm kesimlerin desteği ile Türkiye ekonomisinin olası tüm sorunları aştığını vurgulayan Dumankaya, "Piyasalarda kısa süreli durgunluklar ve dalgalanmalar yaşansa dahi kararlı yatırımlardan güç alan ekonomimiz istikrarlı bir şekilde gelişmeye devam ediyor" dedi. Gayrimenkul sektörünün kamu ve özel sektörün dönem dönem hayata geçirdiği teşvik ve kampanyalar sayesinde de her sene ivme kazandığını dile getiren Dumankaya, "Büyümemizi sürdürerek geçtiğimiz yılı yeni bir rekorla kapattık. 2017'de satılan konut sayısı 2016'ya göre yüzde 5.1 artarak 1 milyon 409 bin 314 oldu. Büyüme ve gelişme odaklı bir yıl olacağını tahmin ettiğimiz 2018 yılına hızlı bir giriş yaptık. İlk beş ayda 526 bin 619 konut satışı gerçekleşti. Verilere baktığımızda sektörümüz, ilk yarıda maliyetlerdeki artışa ve döviz kurlarındaki dalgalanmalara rağmen büyümesini sürdürdü. Yabancıya konut satış oranında artan bir ivme gösterdi. Bu da ülkemize duyulan güvenin en büyük ifadesi" diye konuştu. GAYRİMENKUL LOKOMOTİF SEKTÖR
Gayrimenkul fiyatlarındaki reel artış ile ekonomik büyüme arasında doğrudan bir ilişki olması ve sektörün hem büyümeye hem de istihdama olan katkısı gayrimenkul sektörünün lokomotif sektör özelliğini daha uzun yıllar devam ettireceğini vurgulayan Dumankaya, "Hükümetimizin sektörün önünü açan kararlar alması satışlarda artışa katkı sağlamıştır ve sağlamaya da devam edecektir. Sektörümüz bir önceki yılın üzerinde satışa ulaşacağını ortaya koyarak 1,5 milyon hedefine yaklaşacak gibi görünüyor" ifadelerini kullandı. Dumankaya şöyle devam etti: "DKY olarak hedefimiz, Türkiye'nin 2023 vizyonu doğrultusunda yurtiçi ve yurtdışı projelerimizle markamızı daha da güçlendirerek özellikle kentsel dönüşüm alanında öncü markalar arasında olmak. Bu hedef doğrultusunda inovatif yaklaşımla tüm projelerimize eğiliyor, yenilikçi anlayışla yapılan her projenin tüm pazarlarda etkili olacağı görüşüyle hareket ediyoruz."