Orka Holding
Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, "15 Temmuz
'da gerçekleşen hain darbe girişimi başarılı olsaydı, ülke ekonomisi çok olumsuz etkilenirdi, dünyada tekrar iş yapma konusunda çok önemli zorluklar yaşayabilirdik" ifadelerini kullandı. Bu hain darbe girişimi sonrasında, Orka Holding olarak işlerini iyi yapmaya ve aynı zamanda bu girişimin verebileceği zararları minimuma indirme konusunda ellerinden geleni yapmaya devam ettiklerini dile getiren Orakçıoğlu, "18 Temmuz'da gerçekleşmesi planlanmış ve hazırlıkları tamamlanmış bayi toplantımızı iptal etmeyi reddederek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Facetime ile dünyaya bağlanmasını örnek aldık ve müşterilerimizle iletişim kurduk. Onları her şeye rağmen buraya gelmeye ikna ederek toplantımızı gerçekleştirdik" dedi. 2023'E EMIN ADIMLARLA ILERLIYORUZ
Türkiye'nin kalkınma konusunda çok önemli hamleler yapmaya başladığını ve altyapı konusunda tüm dünyanın dikkatini çeken yatırımlara yöneldiği bir dönemde Gezi olaylarının patlak verdiğini dile getiren Orakçıoğlu, "Bu süreçte ekonomide sorun yaratılması ve ülkeyi bunalımda göstermeye yönelik başlayan bu hareketlerle dünyadaki finans kuruluşları yatırımlar için kredi verme konusunda sorun yaşatmaya başladılar. Tüm bunların nedeni ise Türkiye'nin büyümesi, kalkınması ve bu hamlelerin yapılmasının engellenmesinin istenmesiydi" ifadelerini kullandı. Türkiye'nin 2023 hedeflerine ulaşması konusunda teknolojik ve diğer çeşitli altyapı yatırımlarının hızlanmasının çok önemli olduğunun altını çizen Orakçıoğlu, "Yeni Havalimanı yatırımı, Osman Gazi ve Yavuz Sultan Selim Köprüleri yatırımları ve ulaşımla ilgili diğer yatırımlar tüm dünyada konuşuluyor. Artık 2023'e emin adımlarla ilerliyoruz. Aslında Türkiye ekonomisinde devrim niteliğinde bir değişim var ve buna bağlı Türkiye'nin dünya ile entegrasyonunun daha iyi sağlanabilmesi açısından, ekonomi ile ilgili alınması gereken acil kararların derhâl alınarak uygulanmasını bekliyoruz" dedi. YENI SISTEM TÜRKIYE'YI UÇURACAK
24 Haziran seçimleri sonrasında Türkiye ekonomisinde olumlu gelişmeler beklediklerinin vurgulayan Orakçıoğlu, "Aslında temelinde herkesin sorumlulukları çerçevesinde işini iyi yapması ve geleceğe bakması yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Biz Orka Holding olarak, yurtdışında markalarımızın satış noktalarını artırmak konusunda genç ve dinamik ekibimizle 24 saat uyumuyoruz, gece gündüz demeden çalışıyoruz" dedi. Orakçıoğlu, sözlerine şöyle devam etti: "15 Temmuz'dan bu yana global yolculuğumuzda hedeflerimize ulaşma ve ülkemizin başarılarını bir nevi yurtdışına taşıma amacıyla Avustralya'dan Güney Amerika'ya 4 mevsimi aynı anda yaşayarak ve gece gündüz çalışarak marka bilinirliğimizi artırıyoruz. Aynı zamanda markalı ihracatta da ülkemizi temsil ederek sektörümüze öncülük ediyoruz." Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı istihdam kampanyasını Orka Holding olarak destekleyerek gerekli katkıyı sağladıklarını dile getiren Orakçıoğlu, "Geçen yıl 400 kişilik yeni istihdama imza attık. 2018'de çalışan sayımızı 500 kişi artırarak 3 bin 400'e yükseltmek istiyoruz. Bunu da yurtiçinde ve özellikle yurtdışında yapacağımız yeni yatırımlarla sağlayacağız" şeklinde konuştu.