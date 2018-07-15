Türkiye krizleri fırsata çeviren bir ülke

Jolly Tur
Yönetim Kurulu Başkanı Mete Vardar
, Türkiye
'nin 2023 hedeflerine emin adımlarla yürüdüğünü belirterek, "Bunun arkasında kuşkusuz ekonomik istikrar yer alıyor" dedi. Bundan 2 yıl önce gerçekleşen hain darbe girişimi sonrası makroekonomi göstergelerindeki ilk refleksin negatif yönlü olduğunu aktaran Vardar, "Ancak Türkiye ekonomisi dinamik yapısıyla çabuk toparlandı. Jolly olarak kendi adımıza tüm iptal edilen rezervasyonlarda en erken iade işlemi gerçekleştiren turizm şirketlerinden biri olduk. Burada devletin de desteğiyle zor günleri atlatmayı başardık" ifadelerini kullandı. Geçen süreçte global ekonomide yaşanan kriz ortamı, terör ve diğer olumsuzlukların daha sert bir rekabet sürecini beraberinde getirdiğini aktaran Vardar, özellikle ekonomiyi hedef alan pek çok saldırı yaşandığının altını çizdi. "Ancak Türkiye tüm bu spekülasyonları geride bırakarak yoluna devam etti ve inancımız odur ki bundan sonrasında da devam edecektir" diyen Vardar, şunları anlattı: "Türkiye krizleri fırsata çevirmesini bilen bir ülke. Günü kurtarma değil, geleceği planlama üzere çalışıyoruz. Globalleşmenin de getirdiği kurumsallaşma bize 2023 sonrasını planlamayı zorunlu kılıyor. Devlet desteği her zaman yanımızda. Çok çalışıp, geleceğe hazırlanacağız." OYUN KURUCU OLMAYI HEDEFLİYORUZ
Jolly Tur'un her dönemde kendisi ve global arenayla rekabet ederek büyüme ve istihdam hedefi koyduğunu anlatan Vardar, "Bugün Jolly, gerek müşteri memnuniyeti gerek teknolojik altyapısıyla global arenada yer alan bir oyuncu konumunda bulunuyor. 5 yıl içinde artık global bir oyuncu değil, oyun kurucu olmayı hedefliyoruz" dedi.