Türkiye şoklara hazır olduğunu gösterdi

15 Temmuz
gecesi ve izleyen hafta sonu ATM'ler başta olmak üzere, internet şubeleri ve çağrı merkezleri gibi şube dışı kanallardan yapılan bankacılık işlemleri çok yakından izlendi, müşteriye kesintisiz hizmet verildi. Hafta sonu nakit ihtiyacı zamanında ve sorunsuz karşılandı. İhtiyaç olmasa da Merkez Bankamız
da ihtiyaç duyulan nakdin hafta sonu da temin edileceğini beyan etti. EYLEM PLANI HAZIRLADIK
Sektör olarak, Bankalar Birliği çatısı altında 16 Temmuz günü hızlı bir durum değerlendirilmesi yaptık, üyelerimiz ile istişare içinde çok kısa dönemli ve sonrasında yapılacaklarla ilgili risk değerlendirmeleri yaparak eylem planı hazırladık. Yönetim kurulumuz, yaşanan gelişmelerin en az hasarla atlatılması ve ekonomiye olan olumsuz etkilerinin sınırlı düzeyde tutulması için müşterilerimize mümkün olan en yüksek tolerans ile yaklaşılması ve bankacılık sektörünün gücünü bugünler için kullanması gerektiği görüşünde birleşti. DEVLET SAPASAĞLAM AYAKTA
Beklenmedik durum planları harekete geçirildi. Kriz ve şok yönetiminde deneyimli yöneticilerimiz bir takvim çerçevesinde öncelikleri belirledi ve ilgili kurumlara iletti. Eylem planımızın en önemli girdisi, devletimizin tüm kurum ve kurumlarıyla sapasağlam ayakta durduğu, seçilmiş idarecilerimizin duruma hakim olduğu, demokrasimizin ve hukuk sistemimizin işlerliğine devam ettiği oldu. Bize düşen en önemli görevin piyasaların çalıştırılması, pazarın açık tutulması, fiyatların oluşması, her alanda alışverişin kesintisiz devam etmesi olduğunun farkındaydık. Bu nedenle; kısa vadede para, sermaye piyasaları açık tutuldu, fiyatlar dalgalansa da her isteyen her istediğini pazarda bulmaya devam etti, arz ve talep çerçevesinde fiyatlar oluştu. Düzenlemelerin izin verdiği en geniş esneklikte, müşterilerimiz gerekli kolaylıkların sağlanacağını açıkladık ve bu doğrultuda davrandık. Tüm müşterilerimiz ile yakın iletişim ve işbirliği içinde olarak müşterilerin yapılandırma talepleri değerlendirildi. Ek vade ve ek kaynak talep edenlere gerekli kolaylıklar gösterildi. ŞOK KISA SÜREDE ATLATILDI
Devlet yöneticilerimizin sağlam, dirayetli ve sağlıklı duruş ve davranışının da olumlu katkısıyla çok kısa sürede piyasalar normal seyrine döndü. Eşgüdüm içinde, şok kısa sürede atlatıldı, faiz oranları kendi mecrasında düştü, ve kredi büyümesi yeniden hızlandı. Kamuoyuna verilen mesajlarda, makro dengelerin sağlam olduğu, ekonomik faaliyetin sağlıklı olarak devam ettiği; para, sermaye ve tüm piyasaların çalışmakta olduğu, kim ne alacak ve satacaksa alıp satabileceği, likidite ve derinliğin yeterli olması sağlanarak piyasalarda rasyonel olmayan hacim ve fiyat oluşumuna izin verilmedi. Tüm bunlar güvenin hep yüksek kalmasını sağladı. BÜYÜME YENİDEN BAŞLADI
Aynı anda, içeride ve dışarıda yatırımcılara ve muhabirlere, her türlü iletişim aracı kullanılarak ve toplantılar yapılarak olup bitenler hakkında detaylı, doğru ve gerçekçi bilgiler verildi. Yakın işbirliği ve iletişim sayesinde, hızlı kararlar alındı ve teknik olarak resesyona girmeden büyüme yeniden başladı. TOPARLANMA HIZLI OLDU Türkiye
ekonomisi darbe girişimini kısa sürede atlatmış, toparlanma hızlı olmuş ve yeniden güçlü bir büyüme dönemi yaşanmıştır. Bunun ana nedenleri, güçlü devlet yapısı ve geleneği, milletin güçlü desteği ve demokrasiye olan bağlılığı, siyasi istikrar, makro dengelerin sağlam olması, işleyen piyasalar, bankacılık sektörünün sağlıklı ve tecrübeli olması, hızlı ve doğru karar alma yeteneği olmuştur. SAĞLIKLI BÜYÜME ŞART
Türkiye, bütün kurumlarıyla şoklara hazır olduğunu sözde değil eylemde de gösterdi. Doğru karar ve uygulamalar olduğu sürece çözülemeyecek sorunumuz yok. Önceliğimiz sağlıklı büyümenin sürdürülmesi için gerekli finansmanı sağlamak ve ödeme sistemini sağlıklı olarak çalıştırmak.