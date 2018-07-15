“Vatan için yine tereddüt etmeden sokağa çıkarım”

Hain darbe girişiminin yaşandığı gece İstanbul
'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü
'nde yaralanarak gazi olan Muhammet Emin Tekin
, "O gece annem babamdan önce Cumhurbaşkanımız aklıma geldi. Onsuz bir Türkiye'yi düşünemedim. Onun yolu yolumuzdur. Bir daha görev verilsin canımı vermek için bir an bile tereddüt duymam" dedi. Muhammet Emin Tekin, 15 Temmuz darbe girişiminin yaşandığı akşam 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde sol kolundan vurularak gazi oldu. 22 yaşındaki Muhammet Emin Tekin, tankların ve silahların önünde sol kolunu havaya kaldırarak durduğu fotoğrafıyla o karanlık gecenin simgeleşen isimlerinden birisiydi. Marmara Üniversitesi
İlahiyat Fakültesi hazırlık sınıfı öğrencisi olan kahraman gazi, bir dizi ameliyat geçirdi. Tedavisi hala devam eden Muhammet Emin Tekin, SABAH'a yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Bu darbe başarıya ulaşsa Türkiye'nin gerçekten karanlık günlere gideceğini düşündüm. Orada dik durmak istedim, kaçmak istemedim. Zaten hayatımı kaybetsem şehit olacaktım, şimdi ise bu benim için bir ömür boyu şeref olacak. HAYATIMIN İLK VE EN BÜYÜK KAVGASINI YAPTIM
Kavgacı bir yapıya sahip olmadığını söyleyen kahraman gazi; "Ben günlük hayatta kavgacı bir insan değilimdir. En son çocukken kavga etmişimdir. O gecenin atmosferi başkaydı. Yaralandıktan sonra hiç tanımadığım insanlar bana yardım etti" dedi. O gece oruçlu olduğunu hatırlatan Tekin, "O gece annem babamdan önce Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan
aklıma geldi. Onsuz bir Türkiye'yi düşünemedim. O gün beni tankların önüne iten imanım ve reisimize olan inancım ve sevdamdı. Onun yolu yolumuzdur. Bir daha görev verilsin canımı vermek için bir an bile tereddüt duymam. Kolumla ilgili tedavim sürüyor. Elimi büyük oranda kullanabiliyorum" diye konuştu.