“Vatan sevgisi hep ön plandaydı”

15 Temmuz'da Özel Harekat Daire Başkanlığı'na hain FETÖ'cüler tarafından atılan bombalarla şehit düşen 4. Sınıf Emniyet Müdürü Ufuk Baysan
'ın eşi, Baysan'ın hep "ilk spor ayakkabımı, ilk eşofmanımı devlet aldı, borcumu nasıl öderim" diyerek bütün terör bölgelerine gönüllü dilekçeyle gittiğini anlattı. 4. Sınıf Emniyet Müdürü Ufuk Baysan(42), tam bir meslek aşığıydı. Meslek hayatı hep vatan mücadelesi vermekle geçti. İki kez kendi isteğiyle Hakkari
'ye tayin olan Baysan, Batı'da görev yaptığı dönemlerde ise adını hep sınır bölgelerdeki geçici görev listelerinin en başına yazdırdı. 2 çocuk babası Baysan, son olarak PKK'nın 2015 yılında çukurlar kazarak özerlik ilan etmeye kalkıştığı Cizre'de bin 500 özel harekat polisinin başında görev yaparak hainlere bölgeyi dar etti. Baysan, 15 Temmuz gecesi FETÖ'cü hainlerin Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığı'na F-16'larla attıkları bombaların hedefi oldu. "İLK SPOR AYAKKABIMI DEVLET ALDI, HAKKINI NASIL ÖDERİM"
Şehit Baysan'ın ismi Konya'da Selçuklu İlçesindeki Anadolu Lisesi'ne verildi. Şehidin öğretmen eşi Nur Baysan
(44), "Eşim hep 'İlk spor ayakkabımı, ilk eşofmanımı polis kolejinde devlet aldı. Ben devletin hakkını nasıl öderim' derdi. Dağlık arazideki riskli bütün görevlere onun gönüllü gittiğini gören birçok arkadaşı da ayrı kalmamak için listeye adını eklettirirdi." dedi. 16 Temmuz sabahı Özel Harekat Daire Başkanlığı'ndaki enkazı gördüğünde eşinin şehit olduğunu anladığını belirten Baysan, şunları söyledi: "Eşim şehit düştü ancak bize birçok miras bıraktı. Vatan sevgisi her zaman ön plandaydı. Kızım Ilgın doğduğunda dış görevdeydi. Kızım emeklemeye başladığında görevden dönmüştü. Oğlum ilk karnesini aldığında da yoktu. Oğlumun odasında babasının benimsediği sözler yazıyor. Oğlum da babası gibi vatana hizmet edeceği günü bekliyor" dedi.