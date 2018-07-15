Vatana kastedenlere karşı çok büyük bir sınavı geride bıraktık

İstanbul
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracat
çıları Birliği (İKMİB
) Başkanı Adil Pelister, "15 Temmuz
hain darbe girişiminin ikinci yıl dönümünde ülkemize, demokrasiye ve milli iradeye sahip çıkarak hayatını feda eden tüm şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyoruz" dedi. Pelister şunları söyledi: "Devletimiz ve milletimiz iki yıl önce kalkışılan 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı, eşine az rastlanır bir duruş göstererek tek vücut oldu ve tarihe geçen yeni bir demokrasi zaferine imza attı. Vatanımıza
, birliğimize ve refahımıza kastedenlere karşı milletçe verdiğimiz büyük bir sınavı geride bırakırken, iş dünyamızla birlikte el ele vererek üretmeye, büyümeye ve ihracata hız kesmeden devam ettik. Dünyanın en büyük 20 ekonomisi arasında yer alan Türkiye
, güçlüklerle dolu zor bir dönemi geride bırakırken ekonomide üstün bir performans göstererek ihracatını da yükseltti." TÜRKİYE, ÜSTÜN BİR PERFORMANSLA İHRACATINI YÜKSELTTİ
Pelister, "Yakaladığımız büyüme performansı ile 2017'de bir önceki yıla göre yüzde 10.22 artışla 157.1 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Tüm alt sektörlerimizle birlikte 2017'de 16.1 milyar dolarlık ihracat hacmi yakaladık. Kimya ihracatçısı bu yıl dünyanın dört bir yanında azimle çalışmaya devam edecek" diye konuştu.