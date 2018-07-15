Yeni sistem ülkeyi daha ileri götürecek

15 Temmuz
hain darbe girişiminin, milletin canı pahasına sergilediği mücadele sayesinde demokrasinin zaferi ile sonuçlandığını belirten Finansal Kurumlar Birliği (FKB) Başkanı Mehmet Cantekin, "Zor günlerde birlik ve beraberlik duyguları ile kenetlenen insanımızın ülkesine, devletine, özgürlük ve demokrasisine duyduğu sarsılmaz bağlılığı bir kez daha tüm dünyaya göstermiştir. Bu vesile ile 15 Temmuz şehitlerimizi ve gazilerimizi bir kez daha derin bir minnet ve saygıyla anıyorum" dedi. MERKEZ RAHATLATTI
O tarihte özellikle Türkiye
Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yapmış olduğu doğru hamleler ile ekonomiye can suyu olduğunun altını çizen Cantekin, sözlerini şöyle sürdürdü: "TCMB
pazar gecesi olası likidite krizine karşı fonlama sınırlarını kaldırarak, önemli bir olumlu atak yapmıştı. Ayrıca faiz indirimine de devam ederek piyasaları rahatlattı. Eş zamanlı olarak Hükümetimiz de istikrarı koruyacağını ve reformlara devam edeceğini açıkladı. Piyasaların rahatlamasına olanak sağlayan bu önlemler ekonomimizin ayakta kalmasında önemli katkı sağladı. Biz de bu dönemde bankacılık ve bankacılık dışı finans kesimi olarak güçlü bir sinerji içinde hareket ettik gerek bireysel müşterilerimizin gerekse ticaretin ve ekonominin ana dinamosu KOBİ
'lerin herhangi zarar görmemesi yönünde tüm adımları koordineli bir biçimde attık." POTANSİYEL ORTAYA ÇIKTI
"15 Temmuz ve sonrasındaki sürecin Türkiye'nin birlik ve beraberlik sağladığında sahip olduğu enerji
ve potansiyeli ortaya çıkardığına inanıyorum" diyen Cantekin, "Şimdi bu enerji ve içimizdeki kıymetli potansiyeli daha güçlü bir Türkiye için kanalize etmemiz gerekiyor. Milletin desteği ile 24 Haziran'da başlayan değişim sürecinin ve yeni sistemin ülkemizi ekonomik olarak daha da ileri götüreceğine inanmaktayız" diye konuştu.