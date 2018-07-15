Yükseliş kaldığı yerden devam ediyor

Limak Holding Yönetim Kurulu
Başkanı Nihat Özdemir
, 15 Temmuz
hain darbe girişiminin ekonomiye etkilerini değerlendirdi. Türk milletinin darbeye karşı dik duruşunu anlatan Özdemir, "Türk milleti, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da özgürlüğüne el uzatılmasına hiçbir şekilde müsaade etmedi. Çok büyük emeklerle kazandığı demokrasiye şartlar ne olursa olsun sahip çıkacağını tüm dünyaya gösterdi"dedi. Darbe girişimi sonrasında, ekonomi yönetiminin aldığı tedbirlerin de etkisiyle Türkiye
ekonomisinin yükselişine kaldığı yerden devam ettiğini dile getiren Özdemir, "2017'de yüzde 7.4'lük büyüme performansıyla bu alanda dünyanın lider ülkeleri arasında yerini aldık" diye konuştu. Darbe girişimi sonrası ihracatın, turizm
gelirlerinin ufak bir duraksamanın ardından yeniden rekor peşinde koştuğunu belirten Özdemir, tüm bu verilerin, Türkiye ekonomisinin temellerinin ne kadar sağlam olduğunun göstergesi olduğunu dile getirdi. OYUN KURUCU TÜRKİYE
Son yıllarda Türkiye'nin özellikle ekonomik anlamdaki yükselişinin bazı çevrelerde rahatsızlık yarattığının çok net hissedildiğini söyleyen Özdemir, şunları söyledi: "Türkiye son yıllardaki hamleleriyle artık dünya ekonomisinde 'oyun kurucu' pozisyona yükseldiğini tüm dünyaya ilan etti. Hayata geçirilmeye çalışılan tüm mega projelerin, yapılan tür ekonomik reformların, Gezi olaylarının yaşandığı döneme denk gelmesi de aslında olayların perde arkasını çok net biçimde ortaya koyuyor." Özdemir girişimin ardından ülke ekonomisine yaptıkları katkı için şunları söyledi: "Türkiye aleyhinde yurtdışında oluşturulmaya çalışılan negatif algıyı kırmak için hükümetimizin liderliğinde çok etkili ve verimli bir diplomasi ve bilgilendirme mesaisi yürütüldü. İş dünyası olarak bizler de kendi sivil toplum kuruluşlarımız ve yabancı ortaklarımız üzerinden bu faaliyetlere iştirak ettik. Türkiye'nin gerçeklerini, olayların perde arkasını tüm paydaşlarımıza aktarmaya gayret ettik." YATIRIM SORUNLARIN PANZEHİRİ
Yaptıkları en önemli hamlenin yatırımlara hız vermek olduğunu dile getiren Özdemir, "Biz Limak'ı kuralı 40 yıldan uzun bir zaman oldu ve bu uzun süre bana öğretti ki; Türkiye'deki pek çok sorunun panzehiri aslında yatırımdır" dedi. Türkiye için çalışan, üreten, istihdam sağlayan grupların, duraksama gibi bir lüksü olmadığını da vurgulayan Özdemir, "Bizlere düşen, kararlılıkla yatırımlarımıza devam etmektir. Nitekim bunu da yaptık" şeklinde konuştu. Türkiye'nin en önemli mega projeleri arasında yer alan İstanbul Yeni Havalimanı'nı 29 Ekim 2018'te açılacağını hatırlatan Özdemir, diğer bir önemli projenin de 1915 Çanakkale
Köprüsü olduğunu ve burada çalışmaların büyük bir hızla devam ettiğini dile getirdi. TURİZMDE İŞLER RAYINDA
Darbe girişiminin etkisinin en yoğun hissedildiği alanların başında turizmin geldiğini belirten Özdemir, şunları söyledi: "Ülkemiz aleyhine yapılan kampanyaların bir sonucu olarak; Türkiye'ye gelen yabancı turist sayısında ciddi düşüşlerle karşılaştık. Fakat bugün geldiğimiz noktada turizmde işlerin yeniden rayına oturduğunu söyleyebilirim. Yılın ilk yarısına ilişkin rakamlar da bu yıl 40 milyona yakın turisti Türkiye'de ağırlayacağımızı gösteriyor." 2023 yılı için konulan 50 milyon turist hedefinin Türkiye gibi bir ülke için biraz mütevazi olduğunu düşündüğnüsöyleyen Özdemir,"Limak Holding olarak yaklaşık 23 yıldır turizm alanında faaliyet gösteriyoruz ve şunu net olarak söyleyebilirim ki; doğru projeler ve doğru tanıtım çalışmalarıyla bu rakam çok rahat 60, 70 milyona çıkabilir" diye konuştu.