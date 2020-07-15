15 gazisi Temmuz vatanı savunmanın gururunu yaşıyor

Ardahan Gençlik ve Spor Müdürlüğü'ne bağlı Kaşgarlı Mahmut Yurdu Müdür Vekili Zafer İpek (55), 15 Temmuz'daki darbe girişiminden önce çalıştığı kurumdan izin alamadığı için memleketi Ardahan'a gelemeyip İstanbul'da kaldı. Kalkışma günü İstanbul'da bir komşusunun yemek davetine katılan İpek, o sırada tank seslerini duyunca sokağa çıktı. İpek, o gece devlet ve milletin, ortaklaşa, hain darbeyi bertaraf ettiğini vurgulayarak, bunun gururuyla yaşadığını dile getirdi. Darbecilerin açtığı ateşte ayağından vurularak yere düştüğünü, kafasını çarptığı için hala duyma kaybı yaşadığını belirten İpek, çevredekilerin yardımıyla hastaneye kaldırıldıktan sonra tekrar alana geldiğini anlattı. İpek, darbe girişimini öğrendikten sonra vatan savunması için Vatan Caddesi'ne gittiğini, darbecilerin yer aldığı tanka çıktığını söyledi. Gazi, aradan geçen 4 yıla rağmen o geceyi unutamadığını dile getirdi. Darbecilerden birini emniyet müdürü üniformasıyla görünce çok şaşırdığını anlatan İpek, "Darbecilerin amaçları Emniyet'e girmekti ama o gün Kürt'ü, Türk'ü, Laz'ı, Çerkez'i, Alevi'si ve Sünni'si herkes bir oldu. Yanımdakilerle sohbet ederken Bitlisli, Batmanlı, Trabzonlu vardı. O gün halk kendi iktidarına sahip çıktı ve darbeyi bertaraf etti. O gün Türkiye'ye karanlığın çöktü bir andı. Vatandaş sokağa çıkmasaydı o gece daha karanlık olacaktı" dedi.