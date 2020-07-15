Destanla gurur duyuyor

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında yaralanarak gazi olan Abdullah Ağaya, o geceyi unutamıyor İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde sağ bacağından yaralanan Abdullah Ağaya (40), darbe girişimine karşı verilen destansı mücadelenin bir parçası olduğu için gurur duyuyor. 15 Temmuz gecesi yaşadıklarını anlatan Ağaya, darbe girişiminin başladığı ilk anda Fatih'teki evinde abdest alıp, vatan ve bayrak için sokağa çıktığını söyledi. İlk olarak Vatan Caddesi'nde darbecilerin kullandığı tankları durduklarını, ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi önüne giderek binayı işgal eden FETÖ'cülere karşı direndiklerini aktaran Ağaya, "Tankın üzerine çıkmış bir FETÖ'cü askerin üzerine yürüdük, bize 'uzaklaşın.' diyordu. Biz uzaklaşmayınca üzerimize ateş etti. Ben sağ bacağımdan vuruldum. Ateş etmeye devam ettikleri için 45 dakika boyunca kimse beni bulunduğum yerden kaldıramadı. Gözümü açtığımda hastanedeydim" dedi. SABAH