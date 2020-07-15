Gaziler o günkü inançla tek yürek

SABAH, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümünde Genel Kurmay Başkanlığı önünde gazi olan Selim Erdoğan (35) ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde gazi olan İlyas Abuşoğlu'nu (38) Antalya'da biraraya getirdi. Gaziler, "Bizler var olduğumuz sürece Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sahip çıkacağız" mesajını verdi.FETÖ'nün 15 Temmuz 2015'te helikopterler ve tanklardan açtıkları ateş sonucu yaralanarak gazi olan Selim Erdoğan ve İlyas Abuşoğlu'nun yolu Antalya'da kesişti. Ankara'da yaşayan Erdoğan devlet memuru olarak Antalya Konyaaltı İlçe Müftülüğü'nde çalışmaya başladı. İstanbul'da yaşayan Abuşoğlu ise İl Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü'nde memur olarak göreve başladı. Her iki gazide, "Allah devletimizden razı olsun. Bu imkanı bize tanıdı" dedi.15 Temmuz akşamı hain darbe girişimi öğrendikten sonra anne ve babasından helallik isteyip abdest aldıktan sonra sokağa çıktığını söyleyen Selim Erdoğan, Genel Kurmay Başkanlığı'nın önüne gittiğini anlattı. FETÖ'cü teröristlere karşı tankların paletlerine kaldırımlardan söktükleri taşları attıklarını belirten Erdoğan, "Genel Kurmay Başkanlığı'ndan havalanan 3 helikopterden atılan ateş sonucu şarapnel parçaları sol koluma isabet etmiş. Kan kaybından bayılmıştım. Gözümü hastanede açtım. İlk sorduğum soru devletimizin durumu oldu. Tek üzüldüğüm şehit olmamak" diye konuştu.Hain girişimin olduğu akşam 3 yaşındaki çocuğu ve karısını evde bırakıp 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne koşan İlyas Abuşoğlu, hainlerin silahlarından çıkan mermilere inat büyük bir Türk Bayrağı'nı 15 kişilik grupla tutarak köprüdeki askerlerin üstüne yürüdüklerini ve hainlerin açtığı ateş sonucu merminin kürek kemiğini parçalayarak çıktığını söyledi.