Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler 15 Temmuz İhaneti Haberleri Oğlum vatanı ve demokrasi için şehit düştü

Oğlum vatanı ve demokrasi için şehit düştü

Tedavi için ’ya gitmişti. Hasta yatağından kalkıp direnişe katılmakta bir an tereddüt etmedi. Şehit düştü. Annesi, “Vatan sağ olsun. Darbeciler gün yüzü görmesin” diyor

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Giriş Tarihi: 15.7.2020 ABONE OL
Oğlum vatanı ve demokrasi için şehit düştü
Trabzon'dan tedavi için gittiği Ankara'da 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında şehit düşen 31 yaşındaki Sedat Kaplan'ın ailesi darbe girişiminin 4. yılında SABAH'a konuştu: Anne Ören Kaplan, "O hainlere öfkem hiç bitmeyecek" diyor. Kardeşi Murat ise 15 Temmuz darbe girişimine film, senaryo diyenlere, "Benim ağabeyim film icabı mı mezarda yatıyor!" cevabını veriyor. Kemik kanserine yakalanan 31 yaşındaki Sedat Kaplan tedavi için gittiği Ankara'da 15 Temmuz'da hain darbe girişiminde şehit düştü. Oğlu Sedat Kaplan'ın Trabzon'un Yomra ilçesine bağlı Oymalıtepe Mahallesi'ndeki mezarını her gün ziyaret eden anne Ören Kaplan, kabri başında gözyaşı döküyor, mezarı temizliyor, dualar okuyor, oğluyla dertleşiyor. Acılı anne Şehit oğlu Sedat Kaplan ile gurur duyduğunu belirterek, "Oğlum kemik kanseri hastalığına yakalandığını benden gizledi, kardeşi ile Ankara'ya gitti, ameliyat olacaktı ve sağlığına kavuşacaktı. Oğlum vatanı ve demokrasi için şehit düştü. Vatan sağ olsun. Analar babalar ağlamasın. 4 değil bin yıl da geçse acım hep taze, dinmez. Devletimiz FETÖ ve terör ile büyük mücadele veriyor. Başka 15 Temmuz'lar yaşanmasın,darbeciler en ağır ceza ile cezalandırılsın,gün yüzü görmesinler" diyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Oğlum vatanı ve demokrasi için şehit düştü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA