Trabzon'dan tedavi için gittiği Ankara'da 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında şehit düşen 31 yaşındaki Sedat Kaplan'ın ailesi darbe girişiminin 4. yılında SABAH'a konuştu: Anne Ören Kaplan, "O hainlere öfkem hiç bitmeyecek" diyor. Kardeşi Murat ise 15 Temmuz darbe girişimine film, senaryo diyenlere, "Benim ağabeyim film icabı mı mezarda yatıyor!" cevabını veriyor. Kemik kanserine yakalanan 31 yaşındaki Sedat Kaplan tedavi için gittiği Ankara'da 15 Temmuz'da hain darbe girişiminde şehit düştü. Oğlu Sedat Kaplan'ın Trabzon'un Yomra ilçesine bağlı Oymalıtepe Mahallesi'ndeki mezarını her gün ziyaret eden anne Ören Kaplan, kabri başında gözyaşı döküyor, mezarı temizliyor, dualar okuyor, oğluyla dertleşiyor. Acılı anne Şehit oğlu Sedat Kaplan ile gurur duyduğunu belirterek, "Oğlum kemik kanseri hastalığına yakalandığını benden gizledi, kardeşi ile Ankara'ya gitti, ameliyat olacaktı ve sağlığına kavuşacaktı. Oğlum vatanı ve demokrasi için şehit düştü. Vatan sağ olsun. Analar babalar ağlamasın. 4 değil bin yıl da geçse acım hep taze, dinmez. Devletimiz FETÖ ve terör ile büyük mücadele veriyor. Başka 15 Temmuz'lar yaşanmasın,darbeciler en ağır ceza ile cezalandırılsın,gün yüzü görmesinler" diyor.