Unutturmamak ıçın 15 Temmuz’da evlendım

Hain darbe gecesinde darbecilere karşı direnirken gazi olan Selçuk İşcan, " 15 Temmuz benim düğün tarihim, o tarihe imza attım ben, ölene kadar unutmamak için. Evlatlarımı da vatan sevgisiyle yetiştireceğim" dedi FETÖ Terör Örgütü hainlerinin, 15 Temmuz'da kalkıştığı darbe girişiminde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde açılan ateş sonucu gazi olan ve yaklaşık 3 ay tekerlekli sandalyeye mahkum kalan 32 yaşındaki Selçuk İşcan, "O gece dün gibi hafızamda. Aradan geçen 4 senede çok şey değişti, hayatımız, hayallerimiz, ama vatan aşkımız asla değişmedi. 15 Temmuz benim düğün tarihim, o tarihe imza attım ben, ölene kadar unutmamak için. Şimdi 2 çocuğum var, evlatlarıma anlatacağım. Onları da vatan sevgisiyle yetiştireceğim "dedi."Kahraman Türk Milleti'nin evlatlarıyız biz, ne desek ne söylesek kelimeler asla yetmez. Bu toprakların evlatlarıyız, vatan aşkımız asla değişmez değişmeyecek" diyen Selçuk İşcan, o gece Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaydı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün kapatıldığını duyan İşcan, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yaya olarak köprüye kadar yürüdü. Kanter içinde köprüye geldiğini belirten İşcan, "FETÖ'cü askerlerin köprüyü kapattığını gördüm. Ve bize silahlarını doğrultmuş bekliyorlardı. Biz hareket edince, oradan bir se ateş dedi. Açılan ateş sonucunda belimden aşağı bacaklarımdan vuruldum. Yaralanınca arkadaşlarım yardım etti, ben bırakın hastaneye götürmeyin şehit olayım dedim. Yine olsa yine yaparım, biz bu vatanı, toprağı, bayrağı hainlere bırakmayacağız. O geceyi asla unutamam, 4 yıl değil 40 yıl geçse bile... Aradan geçen 4 senede çok şey değişti, hayatımız, hayallerimiz değişti. 2 evladım dünyaya geldi. Ama vatan aşkımız asla değişmedi " dedi.2017'nin 15 Temmuz günü Sinem Dinç ile Sultangazi'de hayatını birleştirdi. Gazi Selçuk İşcan, "O gün 15 Temmuz gecesi karanlık bir gündü, aydınlığa çevirdik. Bugün de 15 Temmuz, 4 yıl geçti. 15 Temmuz tarihini dünya evine girmek için özellikle seçtim. En kötü günümdü, en mutlu günümü yaşamak istiyorum. Rabbim bir daha o günleri göstermesin. Şu an bir şey olsa yine kalkıp giderim. Artık bundan sonraki 15 Temmuz'larda güleceğim" dedi.