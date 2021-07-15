15 Temmuz’un manevi ruhu Bağcılar’da yaşatılıyor

15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin üzerinden 5 yıl geçti. Bağcılar Belediyesi hem şehitleri anmak hem de halkın birlik ve beraberlik içinde yazdığı destanı hatırlatmak amacıyla dört gün sürecek 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Günü
Programı hazırladı. Etkinliklerin açılışı Bağcılar Belediyesi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü
ile Bandırma 17 Eylül Üniversitesi
'nin ortaklaşa düzenlediği "Milli İrade Dalışı-2" ile başladı. Beylerbeyi'ndeki Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü önünde gerçekleşen programda Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı
'nda eğitim gören işitme, süreğen, görme, fiziksel ve zihinsel engelli kursiyerler ile 15 Temmuz gazileri bir araya geldi. Programa Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, Bandırma 17 Eylül Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Feyzullah Temurtaş
ve Kıyı Emniyeti Genel Müdür Yardımcısı Orhan Barda, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz ve AK Parti İlçe Başkanı Rüstem Tüysüz de iştirak etti.
TÜRKİYE ESKİ TÜRKİYE DEĞİL
15 Temmuz'un bu neslin yaşadığı en ağır darbe girişimi olduğunu söyleyen Çağırıcı, "Bu ülke geçmişte çok darbe yaşadı ama en ağırını 15 Temmuz'da yaşadı. Bu ülkenin ekmeğini yiyenler, gıdasıyla beslenenler maalesef ihanet girişiminde bulundular. Ama Türkiye eski Türkiye değildi. Bu millet Menderes'in acısını unutmamıştı ve O'nun acısını 15 Temmuz'da darbecilere karşı almış oldular. 15 Temmuz şehitlerimizi rahmetle anarken gazilerimizi de minnetle yad ediyoruz. Bağcılar Belediyesi olarak Engelli Dalış Kulübümüz her yıl geleneksel hale getirdiği dalış programımızı 15 Temmuz'un yıl dönümünde yine gerçekleştiriyoruz. Bir daha bu ülkede 15 Temmuzlar yaşanmasın istiyoruz" dedi. Görme engelli Hamza Demir
ise "Bugün biz rahat yaşayalım diye birileri ailelerinden vazgeçti. Kimileri gazi kimileri şehit oldu. Biz onların anısına bir şeyler yapmaya çalıyoruz. Onların yaptığı fedakarlık karşısında bizim yaptığımız hiçbir şey. Bugün burada '15 Temmuz'da bayrağımızı indirmeye çalıştılar ama biz bugün su altında bayrak açıyoruz. Başarılı olamadılar' mesajı veriyoruz" diye konuştu.
TÜRK BAYRAĞI AÇTILAR
15 Temmuz Şehitleri Köprüsü'nde gazi olan Hakan Yılmaztürk ise şunları söyledi: "Benim için çok anlamlı bir an ve çok önemli bir yerdeyim. 15 Temmuz gecesi burada gazi oldum. Biz isteriz ki 15 Temmuz hiç unutulmasın. 15 Temmuz bir kez oldu diye bir daha olmayacak anlamına gelmez. Yarın yine olabilir. Ama her ne şekilde olursa olsun her zaman karşılarında iman dolu göğüsler var olacaktır." Konuşmaların ardından Bağcılar Belediyesi Su Altı ve Su Üstü Kulübü öğrencileri engelliler ve 15 Temmuz gazileri dalgıç kıyafetlerini giyerek profesyonel dalgıçlar eşliğinde su altına tüplü dalış yaptı. İstanbul Boğazı'nın serin sularında bir süre kalan engelliler ve gaziler sualtından çıkışta Türk bayrağı açtı. Tören sonunda katılımcılara sertifika verildi.
GENÇLER DEMOKRASİ NÖBETİNDE
15 Temmuz Şehitleri Köprüsü'nde gazi olan Hakan Yılmaztürk ise şunları söyledi: "Benim için çok anlamlı bir an ve çok önemli bir yerdeyim. 15 Temmuz gecesi burada gazi oldum. Biz isteriz ki 15 Temmuz hiç unutulmasın. 15 Temmuz bir kez oldu diye bir daha olmayacak anlamına gelmez. Yarın yine olabilir. Ama her ne şekilde olursa olsun her zaman karşılarında iman dolu göğüsler var olacaktır." Konuşmaların ardından Bağcılar Belediyesi Su Altı ve Su Üstü Kulübü öğrencileri engelliler ve 15 Temmuz gazileri dalgıç kıyafetlerini giyerek profesyonel dalgıçlar eşliğinde su altına tüplü dalış yaptı. İstanbul Boğazı'nın serin sularında bir süre kalan engelliler ve gaziler sualtından çıkışta Türk bayrağı açtı. Tören sonunda katılımcılara sertifika verildi.