Bu çağda darbeler utanç verici

FETÖ' nün 15 Temmuz
gecesi ele geçirmeye çalıştığı yerlerden biri Atatürk Havalimanı
'ydı. O gece ilk önce havalimanı nizamiye kapısından araç ve yolcu girişini durduran darbeciler ardından uçuş kontrol kulesine yönelerek uçakların iniş ve kalkışına izin vermedi. Darbecilerin bir süreliğine ele geçirdiği Hava Trafik Kontrol Kulesi
'nin Şefi Enver Yavuz
o gece yaşananları anlattı:
Cumhurbaşkanı'nın çağrısı ile halk saat 01.00 gibi tankların olduğu ana giriş kapısını geçip kule önüne geldi. Saat 01.30 gibi polisler askerleri silah bırakıp teslim olmaları için ikna etmeye çalışıyorlardı. Saat 02.00'de polis içeri girmeye çalışırken askerler 3 el ateş etti. Saat 02.10 gibi kule kontrol altına alınmış, polis, askerleri etkisiz hale getirmişti. Polis askerleri sivil kıyafetlerle çıkardılar.
Cumhurbaşkanı'nın uçağının Atatürk Havalimanı'na geleceği haberini aldık. Ancak hem halk, hem de askeri araçlar apronda dolaştığı için emniyetteyiz bir durum vardı. Bunun için kullanılmakta olan askeri alana yakın pisti kapattık. Uzak olan 3-5 sol pistini iniş için ayırdık. Uçak indikten 20 dakika sonra radarda tanımlayamadığımız askeri jet uçakları havalimanı üzerinde uçuyorlardı. Hızlı alçalıp ses hızına ulaşıp 'sonik' patlamalar yaparak panik yaratmak istediler
Cumhurbaşkanı konuşmaya başladığı sırada Hava Harp Okulu
'nun olduğu bölgeden aynı şekilde radarda tanımlanmayan ve bizimle teması olmayan iki helikopter kalktı. Biri kuleye doğru geldi. Herkes yerlere yattı. Yanındaki silahı kuleye gösterip, daire yaparak Cumhurbaşkanı'nın bulunduğu konukevine gitti. Yarım saat uçtuktan sonra indiler. 10-15 dakika sonra geri geldiler.
Saat 07.50 sıralarında jetler hava sahasının güvenliğini sağlandı. Ne olursa olsun insanlığın kuyruklu yıldıza uzay aracı indirdiği bir çağda darbelerle uğraşıyor olmak gerçekten utanç verici bir durum. Allah tekrarını bu millete yaşatmasın diyorum" dedi.
DİNLENME İHTIMALİNE KARŞI AÇIK VERMEDİM
DARBECILERIN F-16'larla uçuş yaptığını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın içinde bulunduğu ATA uçağının pilotlarına bildiren hava trafik kontrolörü Özer Ahmet Özermen
ise o geceyi şu şekilde anlattı: "AHL
kulesini darbeci askerlerin ele geçirmesi nedeniyle hava sahasının kontrolü Ankara
'ya devredilmişti. Ankara'daki meslektaşım Cumhurbaşkanı'mızın uçağının Dalaman'dan Sabiha Gökçen'e ya da AHL' ye geleceğini söyledi. Cumhurbaşkanı'mızın uçağı sivil yolcu uçağı koduyla görünüyordu. Frekansların dinlenme ihtimaline karşı açık vermemeye çalıştım. Ben de sözlerimi ona göre seçmeye çalıştım. Başka bir uçak olduğunu düşünerek konuşmalarımı sürdürdüm."