Bu gururu bana, utancı onlara yeter

Darbe girişimi sırasında şehit düşen Komiser Yardımcısı Cennet Yiğit'in babası Yahya Kemal Yiğit
, 2 yıl önceki 18 Mart Şehitleri Anma Günü
'nde, HDP ile örtülü ittifak yapan CHP'nin Kayseri
İlçe Başkanı Okan Marzıoğlu
ve Belediye Başkan Adayı Mustafa Navruz
'a gösterdiği tepki nedeniyle, "hakaret" suçundan adli para cezasına mahkum edildi. Gerekçeli kararı eline alınca SABAH'a konuşan Yiğit şunları söyledi:
Hâkime "Bu davadan bana ceza verirseniz, bu cezayı bir ömür boyu şeref madalyası olarak taşıyacağım, gerekçeli kararı da evimin altındaki müzede, şehit kızımın fotoğrafının yanına çerçeveletip asacağım" dedim. Çünkü bu karar benim için gurur CHP için bir utanç tablosudur. Bu gurur bana, o utanç onlara yeter.
CHP'liler ilk duruşmaya, milletvekili, 10 avukat, il başkanı, ilçe başkanları ve partilileri toplayıp seçim otobüsüyle geldi. Ben, "Şerefiniz haysiyetiniz varsa bu gövde gösterisini gidin PKK'ya karşı yapın" dedim. Buna istinaden CHP Kayseri İl Başkanı Ümit Özer
, basın açıklaması yapıp bana şımarıklık yaptığımı söyledi. Kendilerinin şehit aileleri ve gazilerle hiç bir sorunlarının olmadığını söylüyor. İlk defa doğru söylüyor. CHP'liler bugüne kadar hangi şehit cenazesine ya da ailesine bir otobüs dolusu gitti. Gitmedikleri yerde tabiki sorunları olmaz.
Kemal Kılıçdaroğlu
, 15 Temmuz'un kontrollü darbe olduğunu söyledi. Ama Atatürk Havalimanı'ndan kimin kontrollü geçtiğini çok iyi biliyoruz. Bakırköy
Belediye Başkanı'nın evinde ayak ayak üstüne atıp, kahvesini yudumlayıp, ellerini ovuşturarak televizyondan darbeyi izleyen Kılıçdaroğlu değil miydi? Bunlar bizim zekamızla alay ediyor. Bunlara artık ilkokul talebesi bile inanmıyor.