“Halisdemir’e kuvvet verenden güç aldık”

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan
'ın çağrısıyla 15 Temmuz darbe
girişiminde meydanlara inen binlerce demokrasi kahramanından biri de imam Orhan Gazi Ümmetimuhammed'di. SABAH'a Saraçhane'de yaşadıklarını ve İBB'yi işgal eden darbecileri dua ve tekbirlerle dize getirdiklerini anlatan Ümmetimuhammed, "O gün kim Ömer Halisdemir
'e kuvvet verdiyse biz de ondan güç aldık. Yaz Kur'an kursunda ilk dersimde çocuklara Ömer Halisdemir'i anlatıyorum. O günden bu yana 8 ameliyat oldum, yakında 9'uncu ameliyatımı olacağım" dedi. Azerbaycan
Nahcivan'da doğan Ümmetimuhammed, 1999'da İstanbul
'a geldi. Halen Arnavutköy Hacı Salih Sultan Camisi
'nde imam. Ümmetimuhammed, "5 yıl geçti ama etkisi hala geçmedi. Aynı heyecanla duruyoruz. Eminim tüm gazilerimiz de aynı heyecandadır. Biz gaziliği öğrendik, öğretmemiz de gerekiyor. Sanki hala gözümüz, gönlümüz bir şey arıyor. Şehadet hususunda eksik kaldık. Arkadaşım şehit oldu ben ise gazi, bize şehitlik nasip olmadı" dedi.
HAYALİ GERÇEK OLDU
ÇEKTIĞI Ulucami fotoğraflarını İstanbul'un kadim camilerinden birinde sergilemenin hayalini dile getirdikten birkaç hafta sonra Fetullahçı Terör Örgütünün
(FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişiminde şehit düşen Mustafa Cambaz
'ın fotoğrafları Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi
girişinde sergilenmeye başladı. "Türkiye Ulu Camileri
" adlı albüm kitabından yola çıkılarak hazırlanan sergi, İstanbul Valiliği
, Albayrak Grubu
ve 15 Temmuz Derneğinin ortak girişimiyle düzenlendi.