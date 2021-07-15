‘Hiç gözümü kırpmadan yine üzerlerine yürürüm’

Hain darbe girişiminde Borsa İstanbul'un işgalini önlemek isterken vurularak yaralanan Gazi Bayram Sağlam, "Bugün olsa, bugün yine hiç gözümü kırpmadan üzerlerine yürürüm" dedi. Boğaziçi Köprüsü
'nün işgal edildiği duyunca dükkanını kapatarak evine gittiğini söyleyen Sağlam, "Eve gittim, eşimle ne yapabileceğimizi düşünmeye başladık. Kızım ve oğlum uyuyorlardı. Üzerimizden jetler geçiyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan
bir kalkışma olduğunu söyleyince artık yerimde duramaz hale geldim. Eşim oğlumu da yanıma almamı söyledi. Uyuduğu için çıktım. Arkadaşlar da geldi. Komşular da çıkmıştı. Biz yürürken kalabalık artarak büyüyordu. Borsa'ya doğru yaklaşmıştık ki bir ses duydum. Yere düştüm. Baktım, bacağım kanıyor. Arkadaşlara seslendim. Beni kurtarmaya gelen iki kişiyi daha vurmuşlar. Bizim elimizde sadece Türk bayrağı vardı. Bir Türk askeri
, elinde Türk bayrağı olan birini nasıl vurabilir? Öyle bir canilik, öyle bir gözü dönmüşlük vardı o hainlerde" diye konuştu. Sağlam, evden çıkarken vurulabileceğini hiç düşünmediğini ifade ederek, "İstinye
'den Borsa'ya doğru yürürken silah sesleri artarak devam ediyordu. Arkadaşlar, bize isabet eder mi' diye soruyordu. Ben "Darbe de yapsalar onlar bizim askerimiz, bizi vuracak halleri yok demiştim. Ama onlar asker kıyafeti giymiş birer teröristmiş. O gün vurulabileceğimi düşünmeden çıkmıştım. Bugün olsa, bugün yine hiç gözümü kırpmadan bile bile çıkarım, üzerlerine yürürüm" diye konuştu. Hain darbe girişimine kadar kuruyemiş dükkanı olan ve esnaflık yapan Sağlam, vurulmasının ardından dükkanını kapatmak zorunda kaldığını ifade etti. Uzun süren tedavi sürecinin ardından 7 ayrı ameliyat geçirdiğini belirterek tedavisinin tamamlandığını kaydetti.