Manisa'da şehit eşi ve gaziler, 15 Temmuz paneli düzenledi

"DARBE GİRİŞİMİ HEDEFİNE ULAŞAMADAN BAŞARISIZLIĞA UĞRATILMIŞTIR"

Vali Yaşar Karadeniz, Anı Defterine, "15 Temmuz 2016 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Devletine ve Türk milletinin milli iradesine karşı FETÖ terör örgütü tarafından hain darbe teşebbüsü gerçekleştirilmiş ve bu hain darbe teşebbüsü ile Devletimiz ele geçirilmek ve Milletimizin iradesi yok sayılmak istenmiştir. Ancak gerek devletimizin, gerekse milletimizin kahramanca karşı koyması ile bu hain darbe girişimi hedefine ulaşamadan başarısızlığa uğratılmıştır. Türk Milleti Devleti ile birlikte, milli iradeye ve demokrasiye her zamankinden daha fazla sahip çıkarak, korumaya ve yüceltmeye devam edecektir. 15 Temmuz gecesi ülkemizin birlik ve beraberliğini bozmaya çalışan hain darbe girişiminin akamete uğratılmasında, canlarını hiç düşünmeden feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyor, kahraman gazilerimize sağlık ve uzun ömürler diliyorum" yazarak imzaladı.