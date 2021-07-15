Şehidimiz Allah’a evladı bize emanet

Şehit Polis Mehmet Şevket Uzun
(31), 15 Temmuz hain darbe girişimi
sırasında milleti için seferber olan 251 vatan evladından biriydi. TOMA şoförü polis memuru Mehmet Şevket Uzun, Borsa İstanbul'daki işgal girişimine karşı mücadele ederken TOMA'nın yamulan aynasını düzeltmek için başını aracın içerisinden çıkardığı ilk anda, hain bir binbaşının tüfeğinden çıkan kurşunla şehit düştü.
"HAYALİYDİ ŞEHİT OLMAK"
Şehit Polis Mehmet Şevket Uzun'un ağabeyi Mete Uzun
, "Şevket'imin ölüm korkusu yoktu. 'Sıkıntı yok, emanete sahip çıkıyoruz. Bir adım bile geri atmayacağız' demişti bana. Ben ve Şevket, kalp krizinden vefat eden Ahmet Fatih
ağabeyimizin isimlerini çocuklarımıza verdik. O çocuğuna Ahmet Talha
ismini verdi, ben de Fatih Mert. Bu şekilde Ağabeyimizin ismini yaşatmak istedik. Şimdi ise kardeşimi kaybettim. Olur da şehit olursan Şevket'imin ismini de yaşatacağım. O bizim ailemizin gururu" diye konuştu.
BABAMI İSTİYORUM
Mete Uzun "Şevket şehit olduğunda oğlu Ahmet Talha henüz 5 yaşındaydı. Şimdi 10 yaşına geldi, hala babasını özlediğinde gece gündüz demeden "Babamı istiyorum" diyerek gözyaşlarına boğuluyor. Biz nasıl şehidimizi Allah'a emanet ettiysek, şehidimiz de oğlu Ahmet'i bu millete emanet bıraktı. Biz de babasını bu millete feda etmiş Ahmet için elimizden geldiğini yapmak zorundayız" dedi.