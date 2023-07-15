15 Temmuz’da ezilen araç sergilendi

Bahçelievler Belediyesi ve 15 Temmuz Derneği, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde, ortak bir etkinlik düzenledi. Basın Ekspres yolu üzerinde, 15 Temmuz anısına tanklar tarafından ezilen bir araç ve "O AN" isimli bir fotoğraf sergisi açıldı.Programa katılan ve 15 Temmuz'da Atatürk Havalimanı'nda şehit olan Mahir Ayabak'ın annesi Muteber Ayabak, hain kalkışmanın üzerinden 7 yıl geçmesine rağmen acılarının halen taze olduğunu belirterek şunları söyledi: "Sanmasınlar ki Mahirlerimiz, kardeşimizin de evladı şehit oldu diye bu vatanın evlatları bitecek. Bizler anneler olarak varız. Daha çok şükür arkada başka evlatlarımız var. Hiçbir zaman biz bu mücadeleyi bırakmayacağız, devam ettireceğiz. 15 Temmuz'u unutturmayalım."