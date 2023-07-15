Bizler şerefliyiz onlar ise şereften mahrumlar

Hain darbe girişimi sırasında Ankara Gölbaşında Özel Harekata yapılan saldırıda şehit olan 26 yaşında Özel Harekat Polisi Ahmet Çakır'ın annesi Ayişe Çakır ve baba Ahmet Çakır 7 yıl geçmesine rağmen acılarının daha taze olduğunu söylediler. Anne Ayişe Çakır, bu ihaneti unutmayacaklarını belirterek, "Biz şehidimizle gururlu ve şerefliyiz Allah onları şereften mahrum bıraktı" dedi.FETÖ'nün ihanet girişiminde evladı Özel Harekat Polisi Seyit Ahmet Çakır'ı Ankara Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Merkezine yapılan hain saldırı sonucu şehit veren acılı anne Ayişe ve Baba Ahmet Çakır, evlat acısının yürüklerinde dinmediğini her yıl katlanarak arttığını söylediler. Acılı anne aradan geçen 7 yıl boyunca hain FETÖ'cülere beddua ettiğini belirterek, "Bundan 7 sene önce hainler suçsuz ve günahsız çocuklarımızın bizim ciğerparelerimizin üzerine haince bombalar yağdırdılar Allah kendilerine gün yüzü göstermesin cehennemin en alt katmanında yanarlar inşallah evet çocuklarımız şehadet şerbeti içmelerinin 7.yıl dönümü 7 yıldan beri hiç bir zaman yapılan ihaneti unutamadık fakat en azından bizler şerefli ve gururlu şehit aileleriyiz. Allah onları şereften ve gururdan mahrum etti" dedi.26 yaşında Ankara Gölbaşı'nda şehit olan Özel Harekat Polisi Seyit Ahmet Çakır'ın babası Ahmet Çakır, "Oğlum daha ömrünün en güzel çağında hainlerin bombaları ile can verdi. Şehit oldu. Bir Ahmet gider bin Ahmet'ler gelir. Hainlerin yaptığı bu ihaneti unutmayacağız, unutturmayacağız. Biz şehidimizle gururlu ve şerefliyiz Çok şükür ki onlar şereften mahrum kaldılar. Onlara toprak nasip olmasın. Biz oğlum için Ankara'daydık. Oğlum şehit olduktan sonra memleketimiz Gaziantep'e taşındık. Ama yıllarda geçse evlat acısı geçmiyor" diye konuştu.